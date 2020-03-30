Üç Ulaştırma Bakanı yolu bitiremedi

Ulaştırma eski Bakanları Binali Yıldırım döneminde söz verilen, Ahmet Arslan döneminde temeli atılan ve 4 Eylül 2018 tarihinde biteceği açıklanan 20,5 kilometrelik Tire – Belevi yolu Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan döneminde de bitirilemedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “20.5 kilometrelik yol üç bakan, iki Başbakan eskitti. Bahse girerim Bakan Adil Karaismailoğlu da bu yolu bitiremez. Çünkü Tire-Belevi yolunda rant yok. Bu yolda rant olmadığı için önem verilmiyor. AKP’ye, onun genel başkanına tek soru soruyorum ve yanıtını bekliyorum, rant mı önemli can mı önemli” dedi.

Yeni Bakan'a seslendi

Çok sayıda kaza olması nedeniyle ölüm yolu olarak anılan Tire – Belevi yolundaki tüm çalışmaların durduğunu, iş makinalarının çekildiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Sertel, şunları söyledi: “20.5 kilometrelik yolun temeli iki yıl önce atıldı. 4 Eylül 2018’de açılacak dediniz üzerinden 18 ay geçti. Sadece 5.4 kilometresi tamamlandı. Binali bey söz vermişti, Ahmet Arslan temelini atarak Tire’nin kurtuluş gününde açılacağını söylemişti. Ahmet Arslan yolu bitiremedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte bakan olarak atanan eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan 20 ay görevde kaldı ve bu yolun bitirilmesi için çaba göstermedi. Çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ve yaşanmaya devam ettiği yolun bir an önce tamamlanması için defalarca çağrıda bulundum. Şimdi de yeni Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum. Selefi gibi bir gece yarısı habersiz bir şekilde görevden alınmadan önce bu yolun bitirilmesini sağlamalı. Kendisi giderse de yolu bitiren adam olarak adı kalsın. Ama dediğim gibi ömürleri bitecek, Tire-Belevi yolu bitmeyecek.”