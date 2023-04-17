Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da iftarda konuştu:

- "Karşımızdaki vizyonsuzlara iş bilmezlere öyle bol keseden hesapsız atanlara tabii ki fırsat vermeyeceğiz. Aynı kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2019 seçimleri öncesi namus sözü verdiler hiçbir işçiyi işten atmayacaklarına. Tam 25 bin işçiyi işten attılar. İşte bunlar böyle adamlar"

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karşımızdaki vizyonsuzlara iş bilmezlere öyle bol keseden hesapsız atanlara tabii ki fırsat vermeyeceğiz. Aynı kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2019 seçimleri öncesi namus sözü verdiler hiçbir işçiyi işten atmayacaklarına. Tam 25 bin işçiyi işten attılar. İşte bunlar böyle adamlar." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin bir memleket ve vatanseverlik davası olduğunu belirterek, "Bir taraftan 20 yıldır vatanı memleketi için didinen, milletinin derdiyle dertlenen bir iktidar var. Diğer tarafta Türkiye'nin düşmanı bütün kişilerin bir araya toplandığı ve onların organize ettiği bir şer ittifakı var, zillet ittifakı var." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelede çok bedeller ödediğini aktaran Karaismailoğlu, "Biz terör belasından çok çektik. Binlerce canımız yandı. Bakıyorsunuz karşı taraftaki ittifakta terörle iltisaklı kişilerin bakan olabileceğinin konuşulduğu günlere geldik. Buna kesinlikle fırsat vermeyeceksiniz. Bunu sandıktaki o güçlü iradenizle, Of'tan çıkaracağınız yüzde 95'lik oyla 'dur' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Buraya yerli otomobilimizle birlikte geldik." diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan 60 yıl önceki zihniyet hiç değişmiyor. Şu an karşımızdaki zihniyette aynı. Kendi değerlerine, kendi milletine düşman bir zihniyet. Bundan 60 yıl önce Türk mühendislerin üretmiş olduğu devrim otomobili aynı zihniyet tarafından maalesef yok edilmiştir. 60 yıl geçti aradan. O zamanki otomobili piyasa sürseydik dünyanın en değerli markalarından biri olacaktık. TOGG'la yüz yıllık açığı kapatmaya çalıştık ve kapattık. Ne söz verdiysek bugüne kadar yaptık."

Türkiye'nin artık teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma geldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, bunun da vatanını, milletini seven kadrolar sayesinde olduğunu kaydetti.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Bir yıllık koalisyon hükümetlerinden sonra Türkiye, 20 yıldır kazanmış olduğu istikrar sayesinde önündeki 50 yılı planlıyor. 2053 yılına geldiğimizde Türkiye'nin ne konumda olacağı bellidir. Karşımızdaki vizyonsuzlara iş bilmezlere öyle bol keseden hesapsız atanlara tabii ki fırsat vermeyeceğiz. Aynı kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2019 seçimleri öncesi namus sözü verdiler hiçbir işçiyi işten atmayacaklarına. Tam 25 bin işçiyi işten attılar. İşte bunlar böyle adamlar." şeklinde konuştu.

Vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu ülkenin geleceğini düşünen kadroları tekrar işbaşına gelerek Cumhur İttifakı'yla, liderlerimizle birlikte büyük, güçlü Türkiye yolunda koşar adım çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Karaismailoğlu'nun eşi Nilüfer Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıailoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu da katıldı.