Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklama: Süleyman Soylu'yu görsem dövecektim!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin kendisine "askeri birlikleri ele geçirme eğitimi verdiklerini" söylediğini belirten Özdağ, Bakan Soylu için de "Süleyman'ı görsem dövecektim, bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani, onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıver'di ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları üzerine bakanlığın önüne gitmesine ilişkin de, "Süleyman'ı görsem dövecektim, bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani, onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun" dedi.

TANRIVERDİ'NİN ANLATTIKLARI



Özdağ'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"SADAT'la ilgili bir şey anlatacağım: Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere VIP'te oturuyorum, otobüse çağrıldık, otobüs kalktı, yanımda koruma polisi arkadaşla dururken Adnan Tanrıverdi geldi, “Merhaba” dedim, o da 'Merhaba' dedi, sonra ben ona 'Siz Özel Harp'teyken orada ‘isyan bastırma' ile ilgili bir bölüm vardı, o bölümün başındaydınız, 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vs'yi siz mi organize ettiniz?' dedim. Gülümsedi, kabul ederek başını salladı, sonra sohbet devam etti ve 'Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı, bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış' dedi, ben de 'Allah Allah çok ilginç' dedim, sonra 'Çalışmalar devam ediyor mu' diye sordum, 'Ediyor' dedi, 'Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde' dedim, 'Zırhlı birliklerin durdurulmasıyla ilgili çalışmalar var' dedi, bazı şeyler anlattı bunları şu aşamada paylaşmak istemiyorum, uçakta ben 1-A'ya oturdum, o 1-F'ye oturdu, yerinden kalktı ve bana kartvizitini verdi “Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı” yazıyor. O yerine oturduktan sonra ben de ayıp olmasın diye kalktım kendi kartımı ona verdim, karta baktı ve elini alnına götürerek 'Aaa Ümit Özdağ' diye bağırdı."

Sizi AKP'li sanarak yanlışlıkla söylemiş anlattıklarını…

Evet, beni bir AK Parti milletvekili zannederek bu kadar açık konuşmuş. Bu konuşmaları inkar ederse koruma polisi şahittir.

Yani 15 Temmuz öncesinde eğitimler yaptıklarını ve 15 Temmuz'da da aktif görev aldıklarını mı söylüyor?

Birliklerin önüne belediye kamyonlarının çekilmesini kendisi düzenlemiş ve öncesinde de birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yani FETÖ, SADAT'ın eğitim yaptığını haber almış…

Evet, açıkça söylemedi ama onu kastetti. FETÖ'cüler bunu duymuşlar ve birliklerde tatbikata başlamışlar, kendisinin bana söylediği oydu.

'SÜLEYMAN SOYLU TEHLİKELİ GİRİŞİMLER İÇİNDE'

Kemal Kılıçdaroğlu SADAT binasına gitti, orada seçim güvenliği-SADAT-Saray ilişkisi hakkında konuştu, sonra SADAT'ın Asya-Afrika sentezli bir devlet kurma hazırlığında olduğunu” söyledi, siz seçim güvenliği için bir tehdit görüyor musunuz?

Ben bu konuda Süleyman Soylu'nun tehlikeli girişimler içerisinde olduğunu düşünüyorum ve Süleyman Soylu'yu bu girişimlerde bulunmaması için de basın toplantısıyla uyardım. SADAT siyasal bir yapı değildir, bir askeri şirkettir ve SADAT'ın kendiliğinden bir tehdidi olmaz. Ama SADAT eğer bir siyasi makam tarafından, iktidar tarafından bir görevle görevlendirilirse o zaman ortaya çıkacak durumun çok nahoş sonuçlar doğuracağı ortadadır.