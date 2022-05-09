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Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e: Seni perişan ederim

Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e: Seni perişan ederim
09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:50

Son günlerde mültecilerle ilgili çıkışları ile gündeme oturan Zafer Partisi Ümit Özdağ, bu kez Melih Gökçek'le tartıştı. Kendisini eleştiren Gökçek'e yanıt veren Özdağ, "Seni perişan ederim" ifadelerini kullandı


Son günlerde mülteciler ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen ve  Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisi hakkında "Özdağ eğitilmiş biri" ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Özdağ'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Özdağ'ın eski konuşmalarını içeren bir videoyu paylaşan Melih Gökçek şunları yazdı:

"Ümit Özdağ eğitilmiş biri. Bunu kendi anlattığı örnekle ortaya koyuyor. Bakın algı nasıl yapılır, insanlar nasıl kandırılır, gerçek olmayan bir konu gerçekmiş gibi insanlar nasıl ikna edilir tek tek anlatıyor. Tıpkı Suriyeli göçmenler konusu gibi" ifadelerini kullandı.

SENİ PERİŞAN EDERİM

Ümit Özdağ da Gökçek'in bu paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gökçek'in paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan ile benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisi'ne saygı göstermeyi öğreneceksin" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ümit özdağ #melih gökçek #zafer partisi #suriyeliler
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