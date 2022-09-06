Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru: Böyle salakça bir soru nasıl sorulur?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan soruya sinirlendi. Özdağ, kendisine "MHP'nin gizli adamı mısın?" diyen kişiye "Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" şeklinde yanıt verdi

Sık sık sığınmacılara yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Bir platform için kamera karşısına geçen Özdağ, sırasıyla kendisi için hazırlanan soruları yanıtladı. Bir soru ise Zfer Partisi Başkanı'nı oldukça sinirlendirdi. " Mhp'nin gizli adamı mısın?" sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

"Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" ifadelerini kullanan Özdağ şunları söyledi: "Şimdi buna ne diyeyim? Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Kaç kişi bir araya geldiniz çalıştınız? Sevgili genç kardeşim ya bir çiklet al ağzına bir yürü bakalım iki işi bir arada yapabiliyor musun? Gençlerin çok sevdiği bir söz var: Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?"