ZORLA GETİRME KARARI!
ZORLA GETİRME KARARI!
0
GÜLŞEN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
GÜLŞEN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
0
CEM SEYMEN İZMİR'DE
CEM SEYMEN İZMİR'DE
0
ADRIANA LIMA 3. KEZ ANNE OLDU
ADRIANA LIMA 3. KEZ ANNE OLDU
0

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru: Böyle salakça bir soru nasıl sorulur?

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru: Böyle salakça bir soru nasıl sorulur?
06 Eylül 2022 Salı 10:11

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan soruya sinirlendi. Özdağ, kendisine "MHP'nin gizli adamı mısın?" diyen kişiye "Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" şeklinde yanıt verdi

Sık sık sığınmacılara yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Bir platform için kamera karşısına geçen Özdağ, sırasıyla kendisi için hazırlanan soruları yanıtladı. Bir soru ise Zfer Partisi Başkanı'nı oldukça sinirlendirdi. " Mhp'nin gizli adamı mısın?" sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

"Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?" ifadelerini kullanan Özdağ şunları söyledi: "Şimdi buna ne diyeyim? Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Kaç kişi bir araya geldiniz çalıştınız? Sevgili genç kardeşim ya bir çiklet al ağzına bir yürü bakalım iki işi bir arada yapabiliyor musun? Gençlerin çok sevdiği bir söz var: Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?"

Etiketler; #zafer partisi #ümit özdağ #mhp
Önceki Haber
Lunaparkta panik anları! Birden yere çakıldı!
Sonraki Haber
İzmir'deki Bülent Ersoy konserinde gülümseten anlar: Ay bana müşteri çıktı!
CHP'li Beko Meclis'e sundu: Emeklilerin sorunları çözülsün
CHP'li Beko Meclis'e sundu: Emeklilerin sorunları çözülsün
0
Kılıçdaroğlu'ndan önemli adaylık açıklaması: Altılı masa uzlaşırsa...
Kılıçdaroğlu'ndan önemli adaylık açıklaması: Altılı masa uzlaşırsa...
0
İYİ Parti'den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: Artık milletin yakasından düşün!
İYİ Parti'den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: Artık milletin yakasından düşün!
0
Erdoğan'ın "çapulcu" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt!
Erdoğan'ın "çapulcu" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt!
0
Erdoğan'dan öğretmenlere sert sözler: Caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?
Erdoğan'dan öğretmenlere sert sözler: Caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?
0
İzmir'de CHP'den İsmail Kahraman'a tepki: Çatlasanız da patlasanız da kutlayacağız
İzmir'de CHP'den İsmail Kahraman'a tepki: Çatlasanız da patlasanız da kutlayacağız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.