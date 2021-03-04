Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Yargıtay kararıyla partiye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Akşener'i yalancılıkla suçlayan Özdağ, "HDP ile masaya oturanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir" diyerek İYİ Parti'den istifa etti

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Özdağ, Yargıtay kararıyla partiye geri dönerken, bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti'nin kuruluş amacından saptığını ve çizgisinden kaydığını vurgulayan Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'i yalancılıkla suçlayarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ'ın yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Sonra CHP ile görüşmeler başladı. CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifak yeniden kuruldu.

"İYİ PARTİ'Yİ CHP'NİN UYDU PARTİSİ HALİNE GETİRDİLER"

Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetçilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.

Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Düşünmüyor, biliyorum. Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı. İYİ Parti'ye ihanet edilerek komplo kuruldu. Sırtımızdan vurulduk.

Bana yalan söyleyerek, arkamdan iş çevirerek İdris Naim Şahin'in adaylığı ilk istifa nedenimdi. İkinci istifa nedenim İYİ Parti'nin Kars'ta adayını geri çekmemesiydi. Bundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir.

Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim.

"BUĞRA KAVUNCU FETÖ İLE İLTİSAKLIDIR"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Türk milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şekilde hesap soracaktır. Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat yürüyeceğini göreceğiz. Ben Akşener'den nasıl gizli bir anayasanın içinde olduklarının hesabını sordum. Yetkili üyelerden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır.

HDP ile aynı masaya oturanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasını istemeyenlerle, aynı partide bulunmam mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum"