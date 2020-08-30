Unutturmaya kimsenin gücü yetmez!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı

Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili alınan kısıtlama kararına tepki gösteren Sındır, "30 Ağustos bir milletin var olma savaşıdır, 30 Ağustos'u, milli bayramlarımızı unutturmaya kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek. Sosyal mesafeden ve pandemi kurallarından ödün vermeden Zafer Bayramı'mızı her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlayacağız" dedi.

30 Ağustos'un ezilen, sömürülen halkların; mazlum milletlerin bağımsızlık meşalesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, "30 Ağustos, yoksul ve bitap düşmüş bir halkın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden dirildiği, ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. 30 Ağustos Türkiye´yi parçalamak, bölmek, yok etmek isteyen emperyalist güçlerin mutlak mağlubiyete uğradığı ve kılıçlarının kırıldığı tarihtir. 30 Ağustos sadece emperyalist güçlere karşı kazanılmamıştır! 30 Ağustos milletini satan, yüzüstü bırakan işbirlikçilere karşı da kazanılan köklü bir zaferdir. Bu zafer yurtta sulh, cihanda sulh diyen tüm ezilen, sömürülen halkların, mazlum milletlerin sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir" dedi.

Türlü bahaneler üretiliyor

Türk Milletinin 18 yıldır Cumhuriyet devrimi ve kazanımlarını açık açık hedef alan bir iktidarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Sındır, "Bugün ne yazık ki iktidar Cumhuriyet devrimi ve kazanımları açık açık hedef alıyor. Bugün ülkeyi yönetenler ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sessiz kalıyor, kurtuluş savaşını, milli bayramlarımızı unutturmak ve itibarsızlaştırmak için türlü bahaneler üretiyor. Ülkemizin kuruluş belgesi olan Lozan'ı bir hezimet gibi gösteren anlayış maalesef Türkiye Cumhuriyetinin genetiğiyle oynuyor. Müfredattan Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü'yü sistematik bir şekilde çıkarmak isteyenlere karşı bir adım bile geri atmayacağız. Milletimiz bu değerlerin yok edilmek istenmesine asla izin vermeyecek rıza göstermeyecektir" dedi.

Sosyal mesafeden ve pandemi kurallarından ödün vermeden Zafer Bayramı'nı kutlayacaklarını ifade ederek sözlerini sonlandıran Sındır şöyle konuştu: "yurdumuzun huzuru için 30 Ağustos 1922'de yakalanan birlik ve beraberlik duygusunu yeniden sağlamak zorundayız. Devlet aklını ortadan kaldıran siyasal iktidara karşı kuruluş ve kurtuluş değerlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün siyasal iktidar görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün yurttaşlarımızı kucaklamalı, ayrım yapmamalı. Fakat ülkemizde ayrım her geçen gün daha da derinleşiyor, kutuplaşma körükleniyor. Milli Bayramlar birlik ve beraberliğin pekiştiği günlerdir. 18 yıldır türlü bahanelerle Milli Bayramları engellemeye çalışan zihniyetin emellerine alet olmayacağız. 30 Ağustos bir milletin var olma savaşıdır, 30 Ağustos'u, milli bayramlarımızı unutturmaya kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek. Sosyal mesafeden ve pandemi kurallarından ödün vermeden 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu 98. yılında yine aynı kararlılıkla yaşayacağız."