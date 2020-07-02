Üreticiler çaresizliğe itiliyor

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Gıda, Tarım, ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki kanun tasarısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yapılmak istenen değişiklikleri özensiz ve nitelikten yoksun olarak değerlendirdi.

Torba Kanun tekliflerinin de özensiz ve nitelikten yoksun yönettikleri Türk tarımı gibi olduğunu ifade eden Sındır, düzenlemeyle üreticilerin çaresizlik içerisine itildiğini, Orman Kanunu yeniden değiştirilerek yeni tesislerin yapılabilmesinin önünün açıldığını söyledi. Sözlerine AKP iktidarının yasama kalitesine özen göstermediğini ifade ederek başlayan Sındır, "Torba Kanun niteliğinde gelen bu kanun teklifleri aslında bir temel kanun niteliğinde kabul edildiği için Meclis Genel Kuruluna indiğinde de madde madde değil kanunun tümü üzerine oylamayla gerçekleştirilecek. Torba kanunlar temel yasa niteliğinde görüşülüyor ve düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğu var. Bu göz ardı ediliyor. Bu maddelerden kimisine ben belki katılıyorum, belki 'evet' oyu vereceğim, kimisini reddediyorum ya da kimisinde çekimser kalacağım. Fakat burada tümünü kabul etmek veya tümünü reddetmek zorundayız, çünkü bu torba kanun bir temel yasa niteliğinde görüşülüyor. Bu da torba kanunla yasalaşan, değişik kanunlarda değişikliğe neden olan niteliksiz değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Ve bu da tabi nitelikli bir yasama faaliyetini gerçekleştirme imkanını bize sunmuyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz, teklif hazırlanırken ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmamasını doğru bulmuyoruz. AKP iktidarının Torba Kanun teklifleri de özensiz ve nitelikten yoksun yönettikleri Türk tarımı gibi" dedi.

Orman kanunu tırtıklandı

TC Anayasasına göre; devlet ormanlarının daraltılamayacağını ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, "Oysa ki Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonuna getirilen torba kanun ile Orman Kanunu değiştirilerek yeni tesislerin yapılabilmesinin önü açılıyor. Ekosistem içerisinde ormanda ağaç yetişebilir ama orman sadece ağaç veya ağaççık değil aynı zamanda içerisindeki ekosistemin bütünü içerisinde yaşayan canlı cansız varlıklarıyla birlikte bir bütündür. Ormanlık alanlar; bozuk orman, taşlık kayalık, makilik, vesaire denilerek işe yaramaz bir alanmış gibi tanımlayarak orman kanunu sürekli tırtıklandı. Şimdi yapılmak istenen değişiklikte şöyle deniyor, 'orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına.' Bu orman alanlarını yok etme maddesidir, ormanlık alanları talan etme projesidir. TC Anayasasına göre; devlet ormanları daraltılamaz diyoruz ama siz daraltmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Şimdi ben soruyorum; hangisi öncelikli bir milli değerimiz, varlığımız? Savunma sanayi yatırımıyla yapacağımız tesis mi ormanlarımız mı? Hangisi öncelikli bir varlığımız? Ormanlarımız mı, tesisler mi? Bu tesisler orman dışı yerlere yapılamıyor mu? Yapılabilir. Niye orman? Asla kabul edilebilir değil" dedi.