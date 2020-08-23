Üreticilerimiz yok sayılıyor

Ziyaretlerine Küçük Menderes Havzası sonrası Bakırçay Havzasında devam eden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bergama'nın köylerinde domates üreticileriyle buluştu, iktidarın üreticiyi yok saydığını, Anadolu çiftçisini kartellerin elinde ölüme terk ettiğini söyledi

Sındır, “Hükümet nerede? Domates üreticimizin alınteri, emeği yok sayılıyor. Üreticimiz, maliyetinin altında kilosu 30 kuruşluk alım fiyatıyla eziliyor, üretimden koparılıyor. Çiftçi 5 sene önceki fiyatlara mahkum ediliyor. Böyle giderse seneye domates eken çiftçi kalmayacak” dedi.

Verimli araziler boş

CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ile birlikte Bergama’nın Alibeyli, Bölcek, Aziziye ve Kadıköy ürün alım noktalarında üreticilerle buluşan Sındır, “Bütün mesele şu; Türkiye’de doğru bir tarım politikası yok. Doğru tarım politikası verilen desteklerle hangi üreticilerimizin ne üreteceğine teşvik edilmesidir. Dünyanın en verimli tarım alanları bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle heba ediliyor. Yanlış tarım politikaları nedeniyle bugün Türkiye'de 42 milyon dönüm verimli arazi ekilip, biçilmiyor. Türkiye’de iki Trakya büyüklüğündeki verimli alan bugün boş. Üreticilerimiz, Avrupalı, Amerikalı çiftçilere göre girdilere 3 misli para ödüyor. Yunanistan çiftçisi pamuğuna ürünün fiyatı kadar destek alıyor, bizim üreticimiz 4 yıldır değişmeden 80 kuruşluk destek alabiliyor. Nasıl şey bu? Bu iktidar tarıma asla iyi niyetli bakmıyor. Bugün hükümet edenler, Türk aydınlanma devriminin en büyük taşıyıcı kolonu tarım sektörünü yerle bir edinceye kadar durmayacak” dedi.

Hükümet nerede

Çiftçisini ithalat sopasıyla terbiye etmeye çalışan bir Tarım Bakanı olduğunu ifade eden Sındır, “Türkiye dünyanın en zengin tarım ülkesi olabilecekken Tarım Bakanı çiftçi çok çok çalışır az az kazanır diyor. Diyemez, diyememeli. Fabrikaların ortak alım fiyatı belirlemesi, kartel oluşturması suçtur. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi nerede? Neden müdahale etmiyor? Hükümet nerede, neden seyirci kalıyor? Çiftçilerimizin emeğinin karşılığı hiç yok mu? Fabrikalar domatesi imzaladıkları sözleşmenin altında alıyor. Üreticiler fabrikaların insafına bırakılıyor. Üreticimize önce hastalık ve hava şartları vurdu şimdi de karteller vuruyor. İktidarda sesini çıkarmıyor. Domates üreticimizin alınteri, emeği yok sayılıyor. Üreticimiz, maliyetinin altında kilosu 30 kuruşluk alım fiyatıyla eziliyor, üretimden koparılıyor. Çiftçi 5 sene önceki fiyatlara mahkum ediliyor. Böyle giderse seneye domates eken üretici kalmayacak” dedi.

Burası çok önemli

Sözlerine Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a seslenerek sonlandıran Sındır, “Sayın bakan neresi çok önemli biliyor musunuz? İşte burası çok önemli yani üretici, bizi gıdayla buluşturan bu verimli topraklar çok önemli. Sayın bakan bir fabrika zararına üretim yapar mı? Yapmaz. Bugün dönümünde 5 bin lira masraf eden çiftçiden, mahsulü dönümünde toplamda 2 bin liraya alınıyor. Bütün risk üreticinin sırtına yükleniyor. Domates üreticimiz dekarda 3 bin TL zarar ediyor, hükümet ise üç maymunu oynuyor. İşte sayın bakan burası çok önemli. Ürün fiyatları yükselirken üreticiye terörist diyenler bugün domates 30 kuruş neredesiniz? Üreticisini sahipsiz bırakanlar, onlara yüz çevirenler yarın bu kadim toprakların üretken insanlarından en büyük dersi sandıkta alacak” dedi.



