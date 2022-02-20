Urla'da denizi sıfır arsa bedelsiz Ensar Vakfına verildi. CHP'li Beko tepki gösterdi!

Urla Zeytineli'nde denize sıfır 40 dönüm arazinin Ensar Vakfı'na bedelsiz verilmesi ve arazideki kiralanmadan önce tadilatı ve bakımı yapılmış yapıların yıkılmasının büyük bir kamu zararı olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin 49 yıllığına Ensar Vakfı'na bedelsiz verilip üzerinde var olan yapıların yıkılmasının nedenini Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu. İlgili bölgedeki var olan binaların önemli bir harcama ile tadilat ve bakımının yapıldığını vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, büyük bir kamu zararı oluştuğunu ifade etti. Oluşan kamu zararının kim ya da kimler tarafından karşılanacağını soru önergesine taşıyan Beko, var olan binaların neden yıkıldığını ve yıkılan alanda yapılması planlananları sordu.

ENSAR'A İZMİR'İN EN GÜZEL KIYISI PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Geçtiğimiz yıllarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile imara açılan Urla, Zeytineli Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin 49 yıllığına Ensar Vakfı'na bedelsiz olarak tahsis edildiği ve Vakfın, geçmişte doğal sit alanı olan bölgede yurt, dinlenme tesisi ve okul yaptıracağı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. İlgili bölgede var olan binalar önemli bir harcama ile tadilat ve bakımı yapıldıktan sonra Ensar Vakfı'na kiralanmıştı. Ancak alanda yer alan bu yapılar hiç kullanılmadan yıkılıyor. Çocuk tecavüzleriyle anılan Ensar Vakfı'na İzmir'in en güzel yerlerinin peşkeş çekilmesi, bedelsiz verilmesi bir yana o yapıların yıkılması büyük bir kamu zararıdır. Tüm bu kamu zararını halkın sırtına yükleyen AKP zihniyeti, durmuyor yoluna devam ediyor. Bu denize sıfır olan güzelim arazilerin yandaş vakıflara peşkeş çekilmesine karşı çıkıyor, bu yanlıştan ve kamu zararından bir an önce dönülmesini bekliyoruz" İfadelerini kullandı.