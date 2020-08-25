Üzüm üreticileri dertli

Ahmetli’de bağlarında üzüm kesen çiftçileri sergilerinde ziyaret eden CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen çekirdeksiz kuru üzüm taban fiyatının en kısa zamanda açıklanması gerektiğini ve fiyatın 13,5 liranın altında kalması halinde çiftçinin yine para kazanamayacağını belirttiler

Son günlerde Manisa çiftçilerin, üreticilerin yaşadığı sıkıntıların ulusal basında geniş yer bulmasına vesile olan CHP Manisa Milletvekilleri salçalık domates üreticilerinden sonra, çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin sorunlarına da sahip çıktılar.

Manisa’nın en önemli tarım ürünü olan Sultaniye Çekirdeksiz Kuru Üzüm hasadının yapıldığı Ahmetli ilçesine ziyaret gerçekleştiren CHP Milletvekillerine, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ve CHP Ahmetli İlçe Başkanı Halil Buran eşlik etti.

Çekirdeksiz kuru üzüm üreticileri adına konuşan Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal yaşanan aşırı yağış, sel, dolu, aşırı sıcak gibi afetlerden dolayı üzüm rekoltesinin geçen yıla göre düşük gerçekleştiğini, bu durumda fiyatların yükselmesi gerekirken maalesef fiyatlar geçen yılın seviyesinde kaldığını bu nedenle çiftçinin bu yılı rahat atlatması için çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Manisa bölgesinde üzüm hasadının başladığını üzüm fiyatlarının düşmesini önlemek için TARİŞ ve TMO’nun en kısa zamanda fiyatı açıklaması gerektiğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçinin beklentisinin 14.5 lira olduğunu ve fiyatın 13,5 liranın altına düşmemesi gerektiğini belirterek, pandemi döneminde tarımın, üretimin değerinin bir kez daha anlaşıldığını, tarımın geleceğin sektörü olacağını ifade etti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen bu yaptığı değerlendirmede dolar sürekli arttığını, bu durumda TL bazında ihracat fiyatının da yükseldiğini bunun çiftçiye yansıması gerektiğini belirtti. Başevirgen, afetler nedeniyle kötü bir yıl geçiren Manisa’lı üzüm üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesi, düşük faizli yeni kredi olanakları sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

