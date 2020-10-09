Varlık Fonu varlığını kime armağan ediyor?

Milli Piyango'nun özelleştirilmesine ilişkin Türkiye Varlık Fonu ve Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu arasında imzalanan sözleşme hem Milli Piyango İdaresi'nden hem de kamuoyundan gizleniyor

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel'in talebi doğrultusunda Milli Piyango İdaresi tarafından Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı olarak istenen sözleşmenin örneği "sözleşmede taraf değilsiniz" diyerek MPİ'ye verilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, 2019 yılında ihalesi tamamlanan ve Ağustos 2020 tarihinde Demirören Grubu tarafından oynatılmaya başlanan şans oyunlarına ilişkin sözleşmenin bir devlet sırrı gibi herkesten gizlendiğini açıkladı.

KİT Komisyonu üyesi olarak denetimlerindeki Milli Piyango İdaresi'nden özelleştirilmesine ilişkin imzalanan sözleşmenin bir örneğini istediğini vurgulayan Sertel, Milli Piyango İdaresi'ne ve dolayısıyla KİT Komisyonu üyelerine verilen cevabın "komik" denilebilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango İdaresi'ne "sözleşmede taraf değilsiniz" diyerek sözleşme örneğini göndermediğini açıklayan Sertel, "Milli Piyango İdaresi'nin uhdesindeki oyunların işletme hakkı devrediliyor ancak MPİ bu sözleşmede taraf olarak görülmüyor! Türkiye Varlık Fonu, üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen bu sözleşmeyi hem muhataplarından hem de kamuoyundan gizliyor. Türkiye Varlık Fonu devletin çıkarlarını mı koruyor yoksa bir grubun çıkarlarını mı koruyor? TVF, varlığını, ülkemizin önemli kurumlarını kimlere armağan ediyor? Madem en iyi şartlarla sözleşme imzaladık, en yüksek teklifi değerlendirdik diyorlar o halde sözleşmeyi MPİ ile, KİT Komisyonu ile, Piyangocular Odası ile, bayilerle neden paylaşmıyorlar? Kamuoyundan neyi gizliyorlar" diye konuştu.

Tek kazanan kasa

Milli Piyango İdaresi'nin uhdesinde bulunan şans oyunlarının tartışmalı bir şekilde "bir gruba" verildiğini dile getiren Sertel, sözleşmenin gizlenmesinin bu tartışmaları haklı kıldığını söyledi. Verdiği soru önergesi ile sözleşmenin kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini ifade eden Sertel, şöyle devam etti:

"AKP iktidarı yine yandaşı koruyor yine kamu kaynaklarını üç beş işadamına peşkeş çekiyor ve yine 'biz yaptık oldu' anlayışı ile hareket ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin uhdesindeki oyunlar özelleştiriliyor ama genel müdür dahil yönetimin ne olup bittiğinden haberi yok. Varlık Fonu tarafından MPİ'ye 'sözleşmede taraf değilsiniz' demek nasıl bir anlayışın ürünüdür? MPİ yönetiminin sözleşmeden haberi olmaması nasıl açıklanır? Şeffaf olmaktan korkan mutlaka bir sır saklıyordur. Açıklayın da görelim. Bu işten alan mı kazançlı çıkmış satan mı? Sözleşme maddeleri kimin lehine düzenlenmiş hep birlikte karar verelim. Bu işin tek kazananı kumardaki gibi kasadır. Yani Demirören Grubu'dur. Özelleştirmeden sonra bayi karları yüzde 9,72'den yüzde 4,25'e düşürüldü. Bayiler perişan. Gariban halkın tek umudu piyango idi bu hükümet ona da göz dikti ve ne yapıp edip yandaşa peşkeş çekti. Halka hesap vermeyenlerden halk bunun hesabını sandıkta sorar."



