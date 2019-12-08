Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Atomu parçalayabilirler ama Türkiyeyi parçalayamazlar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'yi bölme girişimlerinin sonuç vermeyeceğini söyledi.

Doğu Perinçek, partisinin İzmir Kordon Otel'de düzenlediği Üretim Devrimi Kurultayı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik çirkin yayın yapan Alman devlet televizyonu ARD'ye tepki gösterdi. Perinçek, "Buradan Alman devletini, Atatürk'ü suçlayan, Türkiye'yi suçlayan, Türk devrimini ve Cumhuriyeti'ni suçlayan, Türkiye'yi bölme girişimlerini kınıyoruz. Bunların boşuna olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi bölemediler. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar." diye konuştu.

Türkiye'nin PKK konusunda Suriye ile iş birliğine gitmesi gerektiğini savunan Perinçek, "Barış Pınarı Harekatı çok doğru yerinde bir karardı. Bunu yarım bırakmamak lazım. PKK'yı imha etme fırsatını değerlendirmemiz lazım. Kandile beyaz bayrak çektirebiliriz. O koşulları yakaladık. Suriye ile iş birliği yapıldığı zaman PKK direnemez ve Kandil hemen beyaz bayrak çeker." ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan'ın parti kurma hazırlığında olduğunu belirtmesi üzerine Perinçek, "Zaten Davutoğlu, Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman Amerika'da şu başlık atıldı; Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti. Yani Amerika kendisi Davutoğlu'na 'benim adamım' dedi. Bu bir Amerika operasyonu. FETÖ'nün siyasi ayağı Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu. CHP'nin içinde de bir siyasi ayak var, onu da görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perinçek kadına şiddet konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Türkiye'de özellikle son on gündür kadın cinayetleri konusunda acayip bir kampanya var. Ülkede 'kadınlar kesiliyor' gibi bir algı yaratılıyor. Oysa Batı ülkelerine de kadına yönelik taciz, tecavüz, cinayet olayları yaşanıyor. Her türlü çürüme, yozlaşma var. Türkiye'nin imajı Amerika tarafından dayatılıyor. Türkiye'de 'mor zehirlenme' var. Bizim kendi partimiz içerisinde de bana kızanlar, eleştiren var ama Türkiye'de 'mor zehirlenme' var. Amerikancı darbeciler, 'mor zehirlenmeleri' getirdi. Türk kadının özlemlerinden kopuk hareketler bunlar. Türk kadını, erkekle eşit olmak istiyor. Oysa Batı'dan ithal edilen, Batı kadının sorunlarını getirip Türk kadınına empoze ediyorlar."