Vatandaş faturalarını nasıl ödeyecek?

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Mart ayından itibaren koronavirüsün etkisiyle eve kapanmak durumunda kalan vatandaşların elektrik faturalarının yüzde 15 daha yüksek geldiğini belirterek bu dönemde faturasını ödeyemeyenlerin arttığını ifade etti.

Başevirgen, büyük dağıtım şirketlerinin, pandeminin başladığı tarihten itibaren ödenmemiş faturalar nedeniyle tüketicilerin elektrik ve doğalgazını kesmediğini, ancak normalleşme sürecinin de etkisiyle eylül ekim ayı gibi kesintilerin de başlayacağını hatırlattı.

Pandemi nedeniyle geniş tanımlı işsizlik ve istihdam kaybı oranının yüzde 50'ye yaklaştığını ve gerçek işsiz sayısının 10 milyonun çok üzerine çıktığını belirten CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Milletimiz hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor. Gıda fiyatları son bir yılda yüzde 26.2 arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 32.2'yi buldu. Son 2 yılda doğalgaza yüzde 60 zam gelirken elektriğe yüzde 72 zam geldi." dedi.

Vatandaş en zor kışını yaşayacak

Kötü ekonomik gidişatın vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerinin yaşamın her alanına yansıdığını ifade eden Bekir Başevirgen, "Ödenmemiş faturaları nedeniyle elektrik şirketlerine borcu olan vatandaşları kışa girerken büyük bir sorun daha bekliyor. Zaten evine zar zor para giren ve onunla da temel ihtiyaçlar, kira ve eğitim öğretim masrafını karşılamaya çalışan dar gelirli vatandaşlar büyük bir çıkmazın daha içine girecek. Soğuk kış günleri kapıdayken elektrik şirketleri, borcu olan tüketicilerin elektrik ve doğalgazını kesmeye başlayacak. "dedi.

Salgında, elektrik faturalarının tahsilat oranının yüzde 10 ile 15 civarında gerilediğini ve on binlerce abonenin, milyar lira düzeyine varan borçla karşı karşıya kalacağını ifade eden Bekir Başevirgen, "Türkiye'de, 21 elektrik dağıtım bölgesi var. Her bir bölge kendi hesaplarını ve faturalandırmalarını yapıyor. Vatandaş hangi gelir ile bu faturaları ödeyecek? Borç çok, gelir yok. Salgının sonbaharda daha da artacağı ifade edilirken eve kapanmak zorunda kalanlar ne yapacak?" diye sordu.

Doğalgazda ise konut ve ticarethane abonelerinin, ocak-mayıs döneminde oluşan toplam borç tutarının 1.6 milyar TL'ye ulaştığını belirten Başevirgen, "Bu borcun 1.1 milyar TL' si konut abonelerine ait. Kalan bölümü de ticarethanelerin. Pandemi dönemini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarında ve haziran ayının ilk haftasında biriken borç 1.3 milyar TL. İktidar bir an önce borçların ödenmesi konusunda bir düzenlemeye gitmeli ve vatandaşlarımızın hem pandemi hem de ekonomik imkansızlıklar nedeniyle özellikle kış aylarında mağdur olmasını engellemelidir." dedi.