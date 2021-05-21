Verilen destek zamlarla geri alındı!

Akaryakıt ürünlerine vergi artışı ile gelen zamların en çiftçiyi mağdur edeceğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçiye verilen mazot desteğinin zamlarla geri alındığını söyledi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Mazota dün gelen vergi artışı ile 67 kuruş, bir yılda ise 1 lira 68 kuruş zam geldiğini belirterek verilen mazot desteğinin, bir yılda gelen zamların ancak yarısını karşıladığını ifade etti.

Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada; "Çiftçinin kullandığı mazota ürünlere göre değişen miktarlarda dekar başına destek verilmektedir ve 2020 yılında mazot desteği artırılmamıştır. 2021 yılında ne kadar destek kararı resmi gazetede henüz yayımlanmadı." dedi.

Mazot Desteği Artmadı

2019 ve 2020 yıllarında;

Buğday, arpa çavdar gibi ürünler için dekar basına 19 TL

Zeytin ve diğer ürünler için 15 TL

Çeltik ve kütlü pamuk için 62 TL

Nohut mercimek, kuru fasulye için 22 TL

Kuru soğan, çay fındık yem bitkileri için 17 TL

Nadas için ise 8 TL çiftçiye mazot desteği verilmektedir.

Mazot Desteğinde Kesintiye Gidildi

2020 yılında toplam 2,9 milyar lira olan mazot desteği, 2021 yılında 2,7 milyar liraya düşürüldü.

Ülkemizde tarımsal üretimde 3,5 milyar litre mazot kullanılmaktadır.

Dün açıklanan vergi artışı ile motorinin litre fiyatına 67 kuruş zam gelmiştir.

Sadece vergi artışından dolayı çiftçi mazota 2,3 milyar lira daha fazla ödeyecektir.

Toplamda çiftçiye mazot desteği olarak verilen 2,7 milyar liranın, 2,3 milyar lirası bu zamla geri alınmıştır. Bir yılda gelen zamlara göre çiftçinin cebinden desteğin iki katından fazla çıkacak dolayısı ile maliyetlerde artacaktır.

Çiftçi Mazota 5,8 Milyar Daha Fazla Para Ödeyecek

Manisa’da bir yıl önce mazot fiyatı 5,67 liraydı.

Bugün 7,35 TL.

Aradaki fark 1,68 TL’dir.

Çiftçinin bir yılda ortalama 3,5 milyar litre mazot kullanıldığı düşünüldüğünde, çiftçi bir yılda toplam 5,8 milyar lira mazota daha fazla para ödeyecektir.

Vergi artışı ve gelen zamlarla verilen desteğin iki katı çiftçinin cebinden çıkmıştır ifadelerine yer verdi.

Artık desteğin bir anlamı kalmadığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sadece çiftçinin kaybının önlenmesi için mazot desteği iki katına çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.