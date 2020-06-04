Virüs değil iktidar 'ayrımcılık' yapıyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Covid-19 pandemi sürecinde özel sektörde çalışan işçilere yönelik herhangi bir genelgenin yayınlanmamış olmasını eleştirerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beko, bugüne kadar bütün genelgelerin kamu çalışanlarına yönelik çıkarıldığını ancak özel sektörde yaklaşık 16 milyon çalışana yönelik hiçbir açıklama yapılmadığını bunun da pandemi sürecinde çalışanlar arasında bir ayrımcılığa neden olduğunu belirtti.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Kani Beko, COVİD-19 virüsünün bulaşta ayrım yapmadığına dikkat çekerek, "Son dönemde dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanmakta olan COVID-19 salgının yayılmasının önlenebilmesi için çeşitli önlemler alınmış, bir kısım işyerleri geçici olarak kapatılmış, kronik hastalığı olan kamu çalışanları izinli sayılmıştır. Ancak bu süreçte özel sektörde çalışan işçilerden kronik hastalığı olanlar, idari düzenlemelerle izinli sayılanlar arasında yer almamıştır. İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğu tartışmasızdır. Ancak kronik hastalığı olan, çalıştırılmayan, evlerine gönderilen, sokağa çıkma yasağı, çalışma yasağı getirilen işçiler açlık-hastalık- ölüm arasında sıkışmış durumdalar. COVİD-19 Virüsü bulaşta ayrım yapmaz iken, kronik hastalığı bulunan çalışanlara yönelik tedbirler konusunda çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmıştır" dedi.

Kimse açıklama yapmadı

Özel sektörde çalışan işçilerin hangi koşullarda çalışma hayatına katılabileceğine yönelik de bir açıklama yapılmadığını vurgulayan CHP'li Beko, şunları söyledi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılmasına karşın özel sektörde fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde çalışan ve kronik hastalığı bulunan; ayladır çalışmayan ve ücret alamayan işçiler idari ve ücretli izinli sayılmadığı gibi bu işçilerin hangi koşullarda çalışma hayatına katılabileceği ve alınması gereken önlemler konusunda bir bilgilendirme ya da açıklama da yapılmamıştır. 3 milyon kamu çalışanın(4/c) çalışma koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı açıklama yapıp genelge çıkarırken; 16 milyon aktif sigortalı(4/a) çalışan işçilerin çalışma yaşamına ilişkin kimse açıklama yapmamıştır. Özellikle de işçinin sağlığı ve güvenliğinden sorumlu bakanın bu konuda bilgilendirme yapması gerekmektedir. Çalışanlar arasında ayrımcılık salgınla mücadeleye ve topluma zarar verir. Salgın tüm çalışanları etkilemektedir. Salgınla mücadelenin de toplumca, dayanışma içinde, kimse geride bırakılmadan, çalışanları korumaya özen göstermesiyle sürdürülmesi gerekmektedir."

İşçilerin hakları korunmalı

"Özel sektörde çalışanlardan kronik hastalığı olanların herhangi bir hak kaybı yaşamadan izinli sayılmalarının sağlanması, kişinin anayasal temel hakları arasındaki yaşam hakkının korunması bakımından değerlidir" diyen Beko Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan şu soruların yanıtını istedi: Kronik hastalığı olan işçilerin hangi koşullarda çalışma hayatına katılabileceği ve alınması gereken önlemlerin de açık ve ayrıntılı olarak belirlenmesi gereklidir. Bu durumda olan işçiler açlık, hastalık ve ölüm arasında sıkışmış durumdadırlar. Bakanlığınız tarafından işçilerin bu taleplerine karşı neden bir açıklama yapılmamıştır? Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu tarafından kamu çalışanları ile özel sektörde çalışanlar arasında virüsün bulaş konusunda ayrım yaptığına dair bilimsel bir veri mi vardır? Çalışanlar arasındaki bu ayrımcı uygulamaya son verilerek, kronik hastalığı bulunan işçilerin çalışma yaşamlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işçileri ve işverenleri bilgilendirmeye dönük bir genelge yayımlanacak mıdır? Özel sektörde, fabrikalarda, madenlerde, şantiyelerde, sanayi sitelerinde, atölye ve işletmelerde çalışan ve kronik hastalığı olanların herhangi bir hak kaybı yaşamadan izinli sayılmaları konusunda bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Gebe ve emziren çalışanların pandemi süresince idari izinli sayılmaları konusunda bir karar alınması planlanmakta mıdır?