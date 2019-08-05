Wikipedia'yı yasaklayan AK Parti'nin gençleri sosyal medya denetimini tartıştı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan geçilen habere göre AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Karşıyaka ve Bornova teşkilatlarını münazarada buluşturdu. İl Başkanlığı’nda düzenlenen münazarada gençler hükümet ve muhalefet kanatlarını temsil etti. Haberde yer alan ifadelerde tartışmayı sosyal medya denetimini savunanların mı yoksa serbestliği savunanların mı kazandığı anlaşılmıyor.

Wikipedia'ya girişi yasaklayan AK Parti tarafından servis edilen haber şu şekilde:

"Sosyal medya ve dijital yayın organlarının devlet tarafından denetlenmesi" üzerine il gençlik kolları başkanlığınca düzenlenen program, karşılıklı tartışma üzerine devam etti. Gençlerin "denetlenmesi" veya "serbest bırakılması" konusunda argümanlar ürettiği, fikirlerini jüriye sunduğu tartışmanın kazananı Karşıyaka grubu oldu.

Özgürlük partisi

Program sonunda konuşma yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan şunları söyledi:

"AK Parti fikirlerin ve özgürlüklerin partisidir. 17 yıllık AK Parti iktidarında gençler meydanlarda, kafelerde ve internet gibi ortamlarda, sosyal medya mecralarında fikirlerini medeni bir şekilde dile getirme imkânı bulmuştur. Bizler de bugün internet yayın organlarının denetimini ele aldık, konuştuk. Gençler, yaşadıkları ülkedeki gelişmeleri takip etmeli ve değerlendirmeli diye düşünüyorum. Münazaralarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İzmir'in tüm ilçelerini kapsayacak bir çalışmanın içerisindeyiz ve bugün ilk adımını attık. Münazaramız, Eylül ayı itibariyle haftalık olarak devam edecek."