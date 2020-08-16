'Yapmayın' dedik  bizi dinlemediler

İzmir’de ulaşıma ve suya yapılan zamlarla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken MHP’nin Büyükşehir Belediyesi Grup başkanvekili Selahattin Şahin de bir açıklama yaptı. Şahin, “Zamları yapmayalım dedik ama dinlemediler” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde önce suya sonra şehir içi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Zam sebebiyle başlayan tartışmalar gerginliğe dönüştü. Dün gerçekleştirilen meclis toplantısında MHP ve AK Parti Grubu salonu terk etti. Son bir haftadır yaşanan zam gerginlikleri ile ilgili olarak bir açıklama yapan MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, “zamları ertelemek ve yaptırmamak için çok uğraştık ama bizi dinlemediler. Keşke dinleselerdi. Böyle gerginlikler yaşamazdık. Bu dönemde daha dikkatli olmalıydılar” ifadelerini kullandı.

Yaptım oldu yakışmıyor

İzmir’i gerginliğe sevk edemeyiz diyerek sözlerini sürdüren Şahin, “MHP Grubu ve Cumhur İttifakı Üyeleri olarak Büyükşehir gündemi üzerinde yoğun emek sarf ediyoruz. Meseleleri dayanışma ve ortak kararlarla aşmak istiyoruz. Bu sebeple fikirlerimizi her zaman açık ve net olarak ifade ediyoruz. CHP’li Belediyemizin bu fikirlere kıymet vermeden ben yaptım oldu anlayışını benimsemesi İzmir’e ve çağımıza yakışmıyor.” Dedi.

Önce insan demeliyiz

Zamlarla ilgili olarak toplantılarda söz aldığını da ifade eden Şahin, “Zamlar hakkında konuştum. Salgın sebebiyle tüm hemşehrilerimizin ekonomik olarak darboğazda olduğunu, işçinin, esnafın, memurun, tarım sektörümüzün ve bütün ekonomik kolların maddi sıkıntılar çektiğiniz söyledim. Zamların yapılmamasını hiç olmazsa yılbaşına kadar ertelenmesini vurguladım. Birçok CHP’li üyeden takdir ve teşekkür almama rağmen yönetimin bunu görmezden gelmesi ve zamların yapılması gerçekten üzücü. Böyle bir dönemde zam değil, Önce İnsan demeliyiz. Keşke bizi dinleselerdi. Halkçılık bu olmasa gerekir” açıklamasını yaptı.