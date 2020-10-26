Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın yanında yer aldıkları için ABD tarafından suçlandıklarını belirterek, "Bazı ABD'liler çıkıp İlham Aliyev kardeşimizi arıyor; 'Sizin yanınızda kim olduğunu biz biliyoruz' diyor. Erdoğan var, Türkiye var. 'Yeri gelirse onlara yaptırım uygularız' diyorlar. Yaptırımın ne ise geç kalma yap" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra partisinin 7'nci il kongresine katılmak üzere Malatya'ya geldi. Erhaç Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanına hareket etti. Erdoğan, güzergah üzerinde sık sık kendisine sevgi gösteren vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Miting alanında da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malatya'ya bir yılı aşkın süre sonra geldiğini hatırlatarak, alanı dolduranlara 2019 yılındaki seçimlerde verilen yüzde 68,5 oranındaki oy oranından dolayı teşekkür etti. Malatya'nın önemli bir kent olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattığını ifade ettiği merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da yetiştiren şehir olan Malatya'yı önemsediklerini vurguladı.

Ocak ayında Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremi hatırlatan ve her iki şehirde yaşayanlara tekrar geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Yapılan tespitlerin ardından Malatya'da 1555'i ahırlı köy evi olmak üzere 5024 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Bugün Pütürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Depremin yıl dönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız. Depremin merkez üssü olan Elazığ'da da 1015'i ahırlı köy olmak üzere 18 bin 868 adet konut inşa ediyoruz. Bu konutların 2521'i teslim aşamasına gelmiştir. İnşallah en kısa zamanda Elazığ'a gidip, bu konutları bizzat vatandaşlara teslim edeceğiz.

Elazığ ve Malatya'da 9 ay gibi kısa sürede vatandaşlarımıza konutlarını teslim aşamasına getiren bakanlığımız ile yüklenici firmaları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Macron ve Wilders'e tepki

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin uzun ve meşakkatli bir süreci ifade ettiğini anlatan Erdoğan, bir yanda halka rağmen sözde halkçılık, diğer yandan gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan anlayış bulunduğunu kaydetti. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda milletvekili Geert Wilders'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Kendine bir bak, nereye gidiyorsun ona bak. Dün Kayseri'de söyledim bu bir vaka. Onun için hakikaten bir kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var, o da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi biz Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var, öyle yol yürüyoruz. Bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukara, garip gureba ile paylaşmasını biliyoruz. Suriye'de zulme uğrayan garip gurebaların yanına, yardımına Türkiye, biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor, barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını Suriye'de aynı şekilde beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor, kulaklarınız duymuyor, ağzınız hakkı, hakikati konuşamıyor.