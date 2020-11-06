Yaralar sarılıncaya kadar burdayız

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir’de 30 Ekim Cuma günü yaşanan depremin merkez üssüne an yakın ilçe olan ve tusunaminin zarar verdiği Seferihisar Sığacık’ta incelemelerde bulundu

Yücel, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek yaraların sarılması için tüm desteği vereceklerini ve Seferihisar’ı asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İzmir’de yaşanan ve 114 kişinin hayatını kaybetmesine, 1035 kişinin yaralanmasına yol açan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem sırasında tsunami yaşayan ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği Seferihisar ilçesinde de büyük zarar meydana gelmişti. İlçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan CHP heyeti, vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerin iletti. İlçe de gerçekleştirilen incelemelere CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik ve CHP il yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Heyete Seferihisar belediye başkanı İsmail Yetişkin ve CHP Seferihisar ilçe başkanı Senem Gürer Solak’ta eşlik etti.

Bu bizim görevimiz

Yücel deprem sonrası oluşan tsunaminin en çok etkilediği bölge esnafını ziyaret ederek yaşadıkları hakkında bilgi aldı ve zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Yücel, yaşanan depremin sadece fiziki olarak değil ruhsal olarak büyük sarsıntı yarattığını ifade ederek şunları söyledi;

İzmir’de hiç beklenmedik bir fay hattında meydana gelen depremin yarattığı yıkım ve yaşanan acılar henüz çok taze. CHP olarak hem örgütlerimizle hem belediyelerimizle kayıplarımızın yasını tutarken bir yandan da vatandaşımızın, esnafımızın yaralarını sarmak, acılarını ve zararlarını hafifletmek için çalışıyoruz. Seferihisar halkının depremin olduğu andan itibaren yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Böylesi durumlarda laf değil iş üretmek gerekir. Haklı olarak vatandaş öncelikle yaralarının sarılmasını bekler. Bu yaraları sarmakta bizim ve yerel yönetimlerimizin görevi. Sığacık’ta zarar gören esnafımız ve vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki, tüm imkanlarımızla yanlarında olacak, hem ilçe belediyemiz hem de büyükşehir belediyemizle, zaten başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak tüm yaralarını saracağız. Tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum. Kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte içimiz yandı, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve tüm İzmir’e başsağlığı diliyorum. Deprem sadece fiziki olarak değil ruhsal olarak büyük sarsıntı yarattı. Vatandaşlarımızın her sıkıntısıyla ilgilenmek için görev başındayız. Yaralarımız tamamen sarılıncaya kadar da aralıksız çalışacağız.