Yatırım ortamını iyileştireğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir" dedi

Yatırım ortamını iyileştireğiz
01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da hazır bulundu.

Yatırım için cazibe merkezi

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YOİKK olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 'katılımcı ve yenilikçi' iş birliği ruhunu YOİKK çalışmalarına da yansıttıklarını belirten Oktay, "Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun lokomotifi haline gelen YOİKK çalışmalarımız, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır. Yeni normalde de Türkiye ekonomisine yatırımla güç vermek için yol haritamızı gözden geçiriyor; salgının etkisiyle oluşacak yeni ekonomik düzene uyumlu hale getiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

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