Yavaş sert konuştu: İçişleri Bakanlığı belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor

İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikayetlerimize bile işlem yapmıyor" dedi.

Son dönemlerde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor" diyen Yavaş, "Savcılığa 80'in üzerinde şikayetimiz var. Bunlardan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi" dedi.

İşte Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aleyhimizde şikayet olursa hemen koşturan, dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, bizim belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor. Savcılığa 80'in üzerinde şikayetimiz var. Bunlardan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi. Oysa bizimle ilgili Twitter mesajı, televizyonda yapılan konuşmalar üzerine hemen müfettiş geliyor. Mülkiye müfettişlerinin bizimle ilgili soruşturma izni verilmemesiyle ilgili görüşüne rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatif kullanarak soruşturma izni vermesinin tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum. Artık itibar suikastı yapılıyor. Hatta zaman zaman TV'ye çıkan bazı şahıslar, müfettiş gelmeden 'Belediyeye müfettiş gelecek' diye duyurularda bulunuyor" dedi.

Belediyenin özelleştirilen Belbesan firması var. Bu firma usulsüz özelleştirildiği için savcılığa verdik. Gayrimenkulde kullanım süresi bitmesine rağmen, Etimesgut Kaymakamı boşaltmıyor. Etimesgut Kaymakamı'nı savcılığa şikayet ettik. Ayrıca boşaltmayan kaymakamlara kira kaybı nedeniyle tazminat davası açacağız. Etimesgut, Çankaya, Altındağ kaymakamlıklarına tahliye yapmadıkları için ihtar çektik. Etimesgut'u savcılığa verdik. Sonuç itibarıyla bunların hepsinden belediyenin kira kaybı var. 10 yılı dolmuş artık işgal durumunda. Kanun değişti 'işgalcidir' diyor. Biz görevi devralıncaya kadar kaymakamlar bu tahliyeleri yaparken, biz görevi devraldıktan sonra yapmamaya başladılar. Neden kaynaklanıyor? Bunu da İçişleri Bakanı'na sormak lazım niye görev yapmadıklarını. Belediyenin buralarda müthiş zararları var.

"VATANDAŞLARIN 801 MİLYON DOLARI ÇÜRÜYOR"

Ankapark bu kadar sahipsiz olunca hırsızların da mekanı oldu. Bu arada hiç olmazsa 100 tane hırsız yakalandı orada. Kabloları kesip satıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de firma iflasını istedi. İflas olunca otomatikman sözleşme sona ermesine rağmen Yenimahalle Kaymakamlığı'na yazı yazdık, 'Burayı bize verin' diye. Onlar da İçişleri Bakanlığı'na sormuşlar. Hâlâ sonuç bekliyoruz. Orada tam 801 milyon dolar çürüyor. Ama bakıyoruz bazı siyasiler televizyona çıkıyorlar 'Ankaparkı niye işletmiyorsunuz?' diye bizi suçluyorlar. Artık buna ben 'pişkinlik' diyorum başka bir şey demiyorum. Hatalı proje de olsa, devasa rakamlar da harcanmış olsa ortada bir mal var ve bu malın mutlaka bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Halka soracağız."