Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Milletvekili aday adaylığına başvuru yapmayacağını duyuran ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, bir TV kanalında Genel Başkan Meral Akşener ile görüşüp hellaleştikten sonra istifa edeceğini açıkladı. Ancak partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Akşener ile Ağıralioğlu arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Ağıralioğlu'nun yarınki tarih ile kalema aldığı istifa dilekçesini partiye gönderildiği belirtildi.