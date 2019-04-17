Yeni AK Parti İzmir İl Başkanı, Kerem Ali Sürekli

AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu. AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı çalışmaların ardından Kerem Ali Sürekli, yeni il başkanı olarak atandı.

İzmir’de AK Parti eski İl Başkanı Aydın Şengül’ün istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışmaya başladı. Günler süren görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, İzmir eski Milletvekili Kerem Ali Sürekli’yi, il başkanı olarak atadı. Sürekli, geçen pazar günü yapılan temayül yoklamasında, Aydın Şengül ve Tanfer Kemerli’den sonra en çok oy alan isim olmuştu.