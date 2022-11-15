Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Arıkan: Yeniden Refah sürpriz yapacak

Ülke ve İzmir gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlerde partisinin sürpriz yapacağını belirterek "Yüzde 20'leri geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, ülke ve İzmir gündemine dair Haber Ekspres'e konuştu. Ülke insanın "Ay sonunu nasıl çıkaracağız?, Benim halim ne olacak? Evlenebilecek miyim?, Ev alabilecek miyim?" gibi bir çok tedirginliği olduğunu belirten Arıkan, "'Yandık bittik, mahvolduk, bu ülke düzelmez' demeyin. Buradan çıkış var. Biz bunu yaptık. Ümitsiz olmamak lazım. Biz, hiçbir zaman "bize oy verin" demeyiz. 'Kendinize oy verin' diyoruz" dedi ve Yeniden Refah Partisi'nin yükselişine dikkat çekti.

BİZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜYÜZ

* Yeniden Refah Partisini nasıl tanımlarsınız?

Biz milli görüşçüyüz. Partimiz 4 yıllık yeni bir parti ama biz dört yıllık bir hareket değiliz. Bizim fikri temellerimizi zamanında Erbakan hocamız onun da hinterlandında olduğu içinde olduğu bir yapı oluşturuyor. Eskiden bulunduğumuz partimizde(Saadet Partisi) hoşumuza gitmeyen şeyler oldu. Hocamızdan aldığımız bir şey var, istikamet var, bir görüş var, fikir var. Orada istenen şey olmayınca biz zaten birçok kadrolar dışarı çekildik. Yani bizim insanımız böyle çok bağırmayı çağırmayı sevmez, sessiz sedasız kenara çekilir. Biz de 3-4 yıl kadar böyle bir boştaydık. Görevlerimizi bıraktık eski arkadaşlarımız, abilerimizle kendi aramızda toplanıyorduk. İdeolojimiz, fikrimiz vardı ama bir partimiz yoktu. Sonra Allah razı olsun Genel Başkanımız(Fatih Erbakan) besmeleyi çekti. Sancak dikilince tekrardan o sancağın altında toplandık.

KÖRÜ KÖRÜNE DÜŞMANLIK YOK

* Peki, Yeniden Partisi'ni Refah Saadet Partisi'nden ayıran özellik nedir?

Esasen bizim farkımız biz siyasetin birine körü körüne düşmanlık, "O gitsin de ne olursa olsun, kim gelirse gelsin" bizim böyle bir zihniyetimiz yok. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış demek istiyoruz. Yani çok daha ayrı net söyleyelim. "Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun, kim gelirse gelsin" Hayır, böyle bir fikriyatımız yok. Ama "Tayyip Erdoğan dursun da bu ülkede ne olursa olsun" Hayır, böyle bir zihniyetimiz de yok. AK Parti'nin de diğer partilerinde doğru yaptığı ne varsa biz o doğru yapılan şeylerde onların yardımcısıyız. Ama bizim partimizden değil, olsun. Ülkeye, millete hayırlı bir iş yapılıyor mu? Yapılıyor.

İZMİR'DE PARTİMİZE GÜZEL BİR TEVECCÜH VAR

* Geçen dört yıllık süreçte Yeniden Refah Partisi'nin İzmir'de teşkilatlanması hangi aşamada?

Bizim "Anadolu insanı" dediğimiz, dürüst, namuslu, toplumda saygınlığı olan insanlarla bir yapı kurma gayretimiz var. Teşkilat olsun da nasıl olursa olsun demiyoruz. Çünkü yarın bu seçimlerde Milli Görüşsüz, Yeniden Refah Partisiz bir hükümet kurulamayacak. Hem mecliste hem de hükümette olacağız. Böyle olunca biz bu icraatları mevcut kadrolarımızla yapmak zorundayız. Bu noktada İzmir'de partimize güzel bir teveccüh var, sahiplenme var.Yaygın bir anlamda teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'in 30 ilçesinin 22'sinde teşkilatımız var.

SOSYOLOJİK BİR KIRILMANIN EŞİĞİNDEYİZ

* Yeniden Refah'a İzmirli nasıl bakıyor?

Her şehre veya ilçeye bir gömlek giydirilmek isteniyor. İzmir'imize de işte CHP'nin kalesi gibi... Bu da yaşla alakalı bir durum. Gerçekten belli bir yaşın üstüne geçmiş kırk yaş grubunun üzerindeki kişilerin siyasi fikirleri bazen kemikleşmiş oluyor. Hani ne anlatırsanız anlatın burada bir değişiklik olamıyor. Ama şu an sosyolojik bir kırılmanın eşiğindeyiz. Çok değişik iki yapı var. Birincisi; 40 yaş üstü AK Parti seçmeni de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kitle partisine çok küskün. Yani kesinlikle mesela Kemal beye küsmüş, il teşkilatına küsmüş, CHP'ye kızmış. 20 yıldır yapılan hataları görmüş ve bir kızgınlığı var. Ama 40 yıllık partisini de bırakmak istemiyor ama bu halinden de memnun değil. AK Parti seçmeni bu noktada daha farklı bir tavır gösteriyor. Onlar kızmış durumdalar ama kızdığı halde Tayyip Erdoğan'a bir gönül bağı hissediyor. "Reise güveniyoruz bir kere daha" diyor. Bir kesim de var ki "asla" diyor. "Bundan sonra oy vermeyeceğim" diyor. İşte bizimde üç yüz bin üyenin yarıdan fazlası eski AK Parti seçmeni. Yani bize AK Partiden istifa edip geliyorlar. CHP'den istifa eden veya kızan veya orada mutlu hissetmeyen kesim biraz daha yavaş geliyor. Partimize katılan 10 kişiden altısı eski AK Partili, ikisi eski MHP'li veya merkez sağ diyebileceğimiz işte eski DP, ANAP tandanslı. Bir iki kişi de CHP'li. Bir de 35 yaş 40 yaş altı bir kesim var. Bunların ideolojik bağlantıları saplantıları yok. Onlarda liderleri dinliyorlar. Vaatlere, projelere çözüm önerilerine, hitabetine bakıyor. Bizim Genel Başkanımızın hitabeti çok büyük teveccüh kaynağı oluyor. Artı bizim çok önemli bir farkımız var. Biz sadece karşı tarafı eleştirmiyoruz. Zaten Genel Başkanımız partiyi kurarken ilk söylediği şey; biz siyasete zerafet ve nezaket getireceğiz. Niye? Çünkü seviye çok düştü.

UMUT IŞIĞI: FATİH ERBAKAN

İktidara yakın araştırma şirketleri oy oranımızı 4,8 gösteriyor. Erbakan Hocamız şöyle derdi: Bizi kaç gösteriyorlarsa soluna bir koyun diyordu. Milli Selamet Partisi kurulmuş, seçime girecek anketler yayınlanıyor 1,8. Seçimlere giriyor yüzde 12 oy alıyor. Yani yüzde 10 oy silinmiş. Şimdi de Genel Başkanımız "Bizi ne gösteriyorlarsa başına bir iki koyun" diyor. Çünkü müthiş bir teveccüh var, görüyoruz. Anadolu, Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı umut ışığı olarak görüyor. Bu seçimlerde bir kırılma yaşayacağız. Büyük sürprizler olacak.

YÜZDE 20'LERİ GEÇERİZ

* Genel seçimlerde İzmir'de hedefiniz nedir?

Biz Milli Görüş partileri olarak Türkiye'de yüzde 22 oy alıyorsak İzmir'de yüzde 5 alıyoruz. Yani ortalamayı aşağı çeken bir il durumundayız. Bu seçimlerde Türkiye ortalaması neyse en az onu almak hedefimiz. Bu noktada her toplum kesimine ulaşmaya gayret ediyoruz. İzmir'de çok güzel sürprizler yapmak istiyoruz. Ülke genelinde de biz şuan kendi anketlerimizde yüzde 10 bandındayız. Seçime kadarki ivmeyle biz yüzde 20'leri geçeceğimizi düşünüyoruz. Seçimlere tek başımıza giriyoruz. Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayımız. Ona göre gayretle çalışıyoruz.

İZMİR HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

* İzmir'in sorunları neler ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında her şey ortada bakacak falan bir durum yok. İzmir hak ettiği yerde değil. İzmir'de en başta trafik sorunumuz var. Ben 1995 yılında İzmir'e geldim. Hala yollar aynı. 25 yıl sonra hala aynı yollarla nasıl idare edilebilir? İzmir, büyük bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olan şehirlerden birisi. Çünkü çok fazla kaçak yapı, eski yapı, yıpranmış yapımız var. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda neler yapıyor? Hiçbir şey yok. Lokal olarak yapılan birkaç şey var. Dostlar alışverişte görsün gibi durumlar. AK Parti 20 yıldır devleti yönetiyor değil mi? CHP'li kardeşlerimiz 20 yıldır çeşitli meseleler çözülmediğinde yükleniyorlar. Peki, İzmir'i 20 yıldır kim yönetiyor? Ben 1995'te İzmir'e geldim CHP iktidardaydı. Sorunları bir ayda, bir yılda çözemedim diyelim. Önceki başkanlarda aynı partidendi. Hala İzmir'in yapısal sorunları var. Kaldırımlar otopark gibi kullanıyor. 25 yıldır bir otopark sorununu çözemediniz mi? Karşıyaka'ya gidip gelmek hala çile mi? Bunların hiçbirine çözüm yok gene klasik aynı söylemler.

BİR BUÇUK YILDIR RANDEVU VERİLMEDİ

Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan randevu istemiştik yoğundu herhalde. Bir buçuk yıldır randevu veremedi daha. Konuşalım, sorunları çözelim, istişare edelim. Hiç kimsenin boncukları dökülmez. Küçük parti diyorlar falan biz küçük değiliz. Gelin konuşalım, fikirlerimizi söyleyelim.

HİZMET ÜRETMİYORLAR

* Dönem dönem CHP'li belediyelerin iktidar tarafından engellendiği belirtiliyor. Siz bu söyleme katılıyor musunuz?

İspat edecekler. Her müddei iddiasını ispat ile yükümlüdür. Siz diyorsunuz ki "bizi engelliyorlar" nasıl engelleniyorsunuz? Mesela İller Bankası'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesine diyelim ki 100 milyon TL para gelecekti de 90 milyon TL mi geldi? Her yerde bu söyleniyor ama bunu ispat edin. Hizmet üretemiyorlar.

KARARI BUCALI VERMELİ

* Kent gündemini meşgul eden yıkılan Buca Cezaevi arazisiyle ilgili tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?

Bucalının ve İzmirlinin ihtiyacına göre faydasını sağlayacak ne varsa o olmalı. Bize göre altına üç, dört katlı bir otopark üstüne de Millet Bahçesi yapılabilir. AK Parti için de büyük bir fırsat olur. İnşaat olmadan sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanmalı. Ama yine son kararı Bucalı vermeli. Bucalı ne istiyorsa o olmalı.