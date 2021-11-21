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Yıldırım: Amerika'da enflasyon 0 yüzde 7'ye çıkmış, bu 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dikkat çeken bir hesaba imza attı ve "Bugün Amerika'da enflasyon sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış. Bu ne demek 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış. İyi mi? Değil" dedi

Yıldırım: Amerika'da enflasyon 0 yüzde 7'ye çıkmış, bu 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış
21 Kasım 2021 Pazar 09:14

AK Parti'nin geçmişten bu yana seçimlerde gösterdiği başarılara değinen Yıldırım, "Zaman zaman muhalefet bloku hevesleniyor, umutlanıyor. Umut fakirin ekmeğidir. Bazı yaşanan mevsimsel sıkıntılar onlara biraz hareketlilik veriyor ve bir takım hayaller içerisine giriyorlar. Bu da makul, tabi ki olacak ancak şunu söyleyeyim. Yirmi yılda genel ve yerel seçim ile referandum dahil 15 seçim yapmışız. Neredeyse her yıl seçim olmuş, sonuç ne? Sonuç AK Parti, Cumhur İttifakı son yıllarda açık ara önde." diye konuştu.

"AMERİKA'DA ENFLASYON 7 KAT, BİZDE İKİ KAT ARTTI"

Yaşanan salgının tüm dünyayı derinden sarstığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi bu pandeminin getirdiği belirsizlik bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bu yaşadığımız hayat pahalılığı, yaşadığımız bu ekonomideki dalgalanmalara mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon denen bir şey bilmiyordu. Bugün Amerika'da enflasyon sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış. Bu ne demek 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış. İyi mi? Değil. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır."

Etiketler; #binali yıldırım #enflasyon hesabı #ak parti #enflasyon artış
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