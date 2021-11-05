Yücel: Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalı

Konak Meydanı’nda asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması ilişkin basın açıklamasında bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye’de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve ailesinin açlık sınırı altında yaşadığını belirterek “Çin’de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken, TL’deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye’de asgari ücret 300 doların altına inerek 297 dolara kadar düşmüştür” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Kasım ayı içerisinde toplanması beklenen Asgari Ücret Belirleme Komisyonun çalışmaları başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından komisyon çalışmalarında halkın sözcüsü olmak adına “Asgari Ücretten Verginin ve Kesintilerin Kaldırılması” konulu Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. İzmir’de Konak Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, CHP il yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Asgari ücretli açlık sınırının altında kaldı

Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye’de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve ailesinin açlık sınırı altında yaşadığını belirterek “Açlık sınırı altında asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı ne yazık ki fiilen yok olmuş durumda. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar, aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda, çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok; ama, geçmeyeceği üçüncü köprünün yapım parası kendisini açlığa mahkûm eden asgari ücretinden kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkûm edilmişken; bir yandan da ağır vergi yükü ile karşı karşıyalar. Asgari ücret, adı üzerinde en düşük ücrettir. Ve Türkiye’de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır” dedi.

CHP’nin asgari ücret önerileri reddedildi

“Türkiye’de vergi kaçıranlar, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde, açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir” diyerek açıklamalarını sürdüren Yücel, “Asgari ücret brüt olarak 3 bin 577 TL’dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2825 TL geçmektedir. Çünkü asgari ücretliden gelir vergisi, SGK işçi payı, İşsizlik Sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL’dir. Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde, asgari ücretlinin geliri 752 TL artışla 3 bin 577 TL’ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun imza sahibi olduğu, ‘asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin’ verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Vergi Yasası görüşmelerinde “Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması” önerisi partimizce sunulmuş, önerimiz AKP-MHP oylarıyla reddedilmiştir” diye konuştu.

Asgari ücret yeni yıla kadar 3 bin 577 TL olsun

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en düşük brüt asgari ücrete sahip olan Arnavutluktan sonra ikinci ülke olduğunu belirten Yücel, “Dünya’nın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin’de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken, TL’deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye’de asgari ücret 300 doların altına inerek 297 dolara kadar düşmüştür. Şimdi kalkıp, asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler, eğer ki bu görüşlerinde samimilerse hodri meydan! dil bir dünya diye nutuk atan, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye sağa sola mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3 bin 577 TL seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız! Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise; Seçim yakındır! Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda; asgari ücretlilere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz, iktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız!” ifadelerini kullandı.