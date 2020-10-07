Yücel'den AKP'ye cevap

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in görevinde geçirdiği 18 aylık sürece ilişkin eleştirilerine yanıt verdi

AKP’nin yaptığı, Tunç Soyer’in 18 aylık görev süresine ilişkin eleştirilere bakıldığında Soyer’in ve İzmir Büyükşehir belediyesinin çok başarılı bir 18 ay geçirdiğinin ortaya çıktığını ifade eden Yücel, “Eleştirilere bakılınca, yapacak bir eleştiri bulamadıkları için kendilerinin değimiyle lay lay lom yapmışlar” dedi. İzmirlilerin, AKP’den “laf ola beri gele açıklamalar değil”, artık iyice arapsaçına dönmüş ülke yönetimindeki krizler hakkında ne yapacaklarını duymak istediğini belirten Deniz Yücel “Yoksa hem Soyer’in hem büyükşehir belediyesinin icraatlarını zaten İzmirliler görüyor ve destekliyor. Verilen desteği görmek için AKP’liler kendi yaptırdıkları anketlere baksınlar yeter” ifadelerini kullandı. Yücel açıklamalarında şunları dile getirdi.

Zam şampiyonu onlar

İzmir’de yerel yönetimlere bakıldığında muhalefette olan AKP’nin Sayın Soyer’in yönetimine, büyükşehir belediyemizin icraatlarına eleştirileri olması son derece normaldir. Gerçekçi, yapıcı ve İzmir’in faydasına olacak eleştirilerinden eminim ki Sayın büyükşehir belediye başkanımızda faydalanmak ister. Ancak, yapılan eleştiriler Türkiye’nin ve İzmir’in gerçekleri ile alakası olmayan, tamamen tartışma yaratmaya ve karalamaya yönelik bir anlayışla yapılmış. Mesela İZSU zammından şikayet etmeye AKP’li yöneticilerin ne kadar hakkı var sorgulamak gerekir. AKP iktidarı elektriğe 2020 Mart ayına kadar 15 ay içinde, yüzde 35,58 zam yapmış. Suyu toplarken, arıtırken, hanelere ulaştırırken elektriğe ihtiyacınız var. Yaşanan krizler sebebiyle diğer altyapı çalışmalarındaki maliyetlerin artışını, iktidarın salgını bahane ederek, belediyelerin iller bankasından gelen ödeneklerine kesinti uygulamasını, dövizdeki rekor artışı bir kenara bıraktığınızda bile, elektriğe yapılan bu fahiş zam suya zammı kaçınılmaz kılmıştır. AKP’liler İzmir’de kaçınılmaz olan su zammını şikayet edeceklerine, elektriğe yapılan zamların hesabını versinler. Sayın Soyer’i karalamaya çalışarak, halkı ezercesine yaptıkları fahiş zamlardan kaçamazlar. Hadi kuldan utanmıyorlar, Allah’tan da mı korkmuyorlar?

Elektrik fabrikasını AKP engelledi

İzmirliler olarak AKP’den umutlarını zaten kestiklerini ifade eden Yücel “Bu iktidarın İzmir ve Türkiye’ye verebileceği bir şey kalmadı. Bunu halkımızda görüyor. Ama en azından İzmirlinin malını İzmirliye bıraksınlar diye uğraşıyoruz, onunda önünde engel oluyorlar. Bunun en büyük örneği de Elektrik fabrikasıdır. 2019 yılında bu tarihi bina satışa çıkarıldı, 16 Nisan 2019 tarihinde ihaleyi büyükşehir belediyemizin iştiraki olan Grand Plaza şirketi kazandı. Tüm İzmir büyük bir sevinç yaşadı. Çünkü bu alan ranta kurban edilmeyecek, halka, eğitime ve İzmir’e kazandırılacak, yaşayan bir yer olacaktı. Ama bu iktidar İzmirlilerin bu sevincini de kursaklarında bıraktı ve bu ihaleyi, “sadece özel şirketler katılabilir” diyerek iptal etti. Oysaki, zaten ihaleyi kazanan belediye iştirakinin yüzde 50’si özel şirkete ait. Ama buna rağmen büyükşehir belediyemizin girişimleri sonuçsuz kaldı. O dönemde “aracı olacağız, ihalenin geçerli sayılması için çalışacağız” diye nutuklar atan AKP’lilerin bu söylemleri de boş çıktı. Şimdi kalkmış bu binanın müze olacağı gibi bir söylem üretmişler.