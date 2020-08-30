Yücel'den saldırı tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Gençlik Kolu Kongresinde yaşanan arbede ve gazetecilere yönelik saldırıda bulunanlar hakkında sert konuştu.

Gazetecilere yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve bunun kimsenin yanına kar kalmayacağını ifade eden CHP il başkanı Deniz Yücel, CHP’nin adının kavgalarla anılmasına izin vermeyeceklerini ve yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği açıklamasında şu sözlere yer verdi;

Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiyi parti içinde en iyi uygulayan parti olmakla hep övündük. Bu demokrasinin en güzel örnekleri de, demokratik ortamlarda yapılan seçimlerimizdir. Maalesef son yapılan il gençlik kolları kongremizde yaşananlar, partimizin demokrasi anlayışına ve her alanda savunduğu basın özgürlüğünden yana duruşumuza yakışmamıştır. Aslında gençlik kolları il kongremiz olağan seyrinde başladı. Bizler de kongrenin açılışına Parti Meclisi üyelerimiz Devrim Barış Çelik ve Hasan Efe Uyar'la katılarak gençlerimize destek verdik. Biz iki adayın yarıştığı kongreden, konuşmalar bittikten sonra oylama ve sayım işlemi başlamadan ayrıldık. Demokratik yarışın verdiği heyecanlı ortamın yanında, kongrede her şey yolunda gözüküyordu. Daha sonra yapılan oylama sonucunda Burak Kotan arkadaşımızın il gençlik kolları başkanı seçildiği ancak kazanan adayın ilan edilmesi sonrasında arbede çıktığı ve gazetecilerinde yaşanan tartışmalarının arasında kaldığı haberini aldık. Bunu duyar duymaz tekrar kongrenin yapıldığı alana intikal ederek, öncelikle olaydan etkilenen basın mensubu arkadaşlarımızın yanına gittik ve hepsiyle tek tek görüştük. Yaşanan olaylar çok üzücü ve yaşanmasını istemeyeceğimiz türden olaylar. Burada bir provokasyon var. Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız. Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır.