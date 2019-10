Yücel, Soyer'e sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin Balçova İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen, Sandık görevlilerine teşekkür belgesi sunum törenine katılarak partililerine seslendi.

Yücel burada yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir röportajında Kıbrıs ile ilgili geçmişte söylediği sözler üzerinden yapılan eleştirilere de değinerek "Seçimlerden sonra CHP'li belediye başkanlarına karşı bir algı operasyonu başlattılar. Hepsine yanıt verdik, gerçekleri halkımıza anlattık ama durmuyorlar. Şimdi de İzmir büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer'in, Kıbrıs'la ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları çarpıtarak, cımbızlayarak yeni bir algı operasyonu peşindeler ancak halkımız bunlara artık kanmıyor " dedi.

Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde düzenlenen törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İl Eğitim Sekreteri Yasemin Menokan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile birlikte, teşekkür belgeleri verilen sandık görevlileri de katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel hem örgüte hem de gündeme ilişkin mesajlar verdiği konuşmasına, seçimde yakaladıkları başarı için Balçova ilçe örgütüne teşekkür ederek başladı. Deniz Yücel konuşmasında şunları dile getirdi. Balçova'da bir başarı hikayesi yazan, her türlü olumsuzluğa, her türlü komploya, her türlü saldırıya rağmen; Balçova'da rekor bir oy oranıyla seçimi kazanan, Balçova ilçe örgütümüzle bir aradayız. Başta ilçe başkanımız ve yöneticilerimiz, belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz olmak üzere, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, hangi kademede olursa olsun, hangi görevde olursa olsun tüm üyelerimiz bu başarıda pay sahibi. Ama bu başarının bir de gizli kahramanları var. Onlar 31 Mart günü, sabahın erken saatlerinden geç saatlerine kadar görevlerinin başındaydılar. Onlar İzmirlilerin ve Balçovalıların oylarına namusları gibi sahip çıktılar. Onlar görevlerini layıkıyla, hakkını vererek yaptılar ve bu başarıya ortak oldular. Ben yüzde 67,2'lik 31 Mart başarısı için tüm Balçova örgütümüze teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Halk artık kanmıyor

CHP İl başkanı Deniz Yücel, İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer'in bir röportajda Kıbrıs'la ilgili söylediği sözler üzerinden yapılan eleştirilere cevap verirken, yapılan eleştirilerin algı operasyonundan ibaret olduğunu belirterek, Tunç Soyer'e sahip çıktı. Yücel "Seçimlerden sonra CHP'li belediye başkanlarına karşı, yandaş basın ve havuz medyası aracılığıyla bir algı operasyonu başlattılar. Hepsine yanıt verdik, açıklamasını yaptık, tüm yalanlarını ortaya çıkardık. Ama durmuyorlar. Şimdi de İzmir büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer'in, Kıbrıs'la ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları çarpıtarak, cımbızlayarak yeni bir algı operasyonu peşindeler. Bunun için AKP'liler, MHP'liler yandaş basın ve medya kuruluşları, bir linç kampanyası başlattı. Arkadaşlar; toplum artık bunlara kanmıyor. Görevi halka hizmet etmek olan koca koca adamlar; AKP'li milletvekilleri, MHP'li milletvekilleri, il başkanları, bir algı operasyonu peşinde, söylenen sözleri çarpıtarak eleştiriyorlar, saldırıyorlar, hedef gösteriyorlar. Geçmişte aynı yöntemlerle, bu ülkenin aydınlarını, gazetecilerini, akademisyenlerini, TSK'nın vatansever subaylarını aynı mantıkla, aynı algı operasyonlarıyla hedef gösterdiler, İtibarsızlaştırmaya çalıştılar. Kumpas davalarına kimler alkış tuttu? Kimler ben Ergenekon'un savcısıyım dedi? Kimler Allahım verdikçe veriyor, Türkiye bağırsaklarını temizliyor dedi? Bu algı operasyonlarını zamanında çok gördük. Artık bu tür siyaset anlayışının halkımızda karşılığı yok." dedi.

Hadleri değil

Kıbrıs konusunda CHP'ye laf söylemenin veya algı operasyonlarıyla zarar vermenin yolunu arayanların, bu girişimlerinin nafile çabalar olduğunu ve bunu yapmanın kimsenin haddi olmadığını ifade eden Yücel, "Kıbrıs; Uğruna büyük mücadele verilen, kan dökülen, şehit verilen, binlerce soydaşımızın yaşadığı yavru vatanımız. Emperyalist güçlerin Kıbrıs üzerinde her zaman planları ve hesapları olmuştur. CHP'nin Kıbrıs'la ilgili tavrı ve politikası nettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden CHP'ye laf söylemenin veya algı operasyonlarıyla zarar vermenin yolunu arayanların, bu girişimleri nafile çabalardır. Kıbrıs barış harekatı CHP'nin iktidar olduğu dönemde yapılmıştır. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış prensibini kendine ilke edinmiş bir partiyiz. Ancak geçmişte soydaşlarımıza yapılan zulme seyirci kalmadığımız gibi bugün de Kıbrıs konusunda soydaşlarımızın yanındayız. Büyükşehir belediye başkanımızın barış mesajları verdiği açıklamalarını çarpıtarak hiç bir yere varamazlar.