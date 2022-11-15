Zafer Partili Bayır: Geçici sığınmacıları ve kaçak yabancıları bir yıl içerisinde geri göndereceğiz

Zafer Partisi Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, "Türkiye’nin güvenliği ve bekası için nüfusları 13 milyonu bulan yabancı ve kaçakları bir yıl içerisinde geri göndereceğiz" dedi

Zafer Partisi Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Zafer Partisi İzmir İl Binası’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, Zafer Partisi olarak, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve kaçaklar konusundaki söylemlerini, parti kurulduğundan beri tekrar ettiklerini, gelinen noktada Türkiye’de yaşayanların %85inin, ülkede yaşayan sığınmacıların yarattığı tehlikenin farkında olduklarını ifade etti. Bayır, “Geçici sığınmacıların ve kaçakların oluşturduğu tehlike; nüfus, ekonomi ve güvenlik olmak Türkiye’nin bekasına yönelik ciddi tehditler halini almıştır” dedi. Resmi rakamlara göre bu sayının 13 milyonu aştığını, Suriye ve Irak’taki cihadçı örgüt üyelerinin, geçici sığınmacı kamuflajı ile ülkemize geldiklerini açıkladı. Kısa sürede bu süreci kontrol altına almak gerekiyor” diye ekledi. “Zafer Partisi olarak Türkiye’nin güvenliği ve bekası için nüfusları 13 milyonu bulan yabancı ve kaçakları bir yıl içerisinde geri göndereceğiz” dedi.

Atatürkçü seçmenlere sesleniyoruz

Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır’ın dikkat çektiği diğer bir konu ise seçimin erken tarihe alınması konusuydu. Bayır; “Yurttaşlarımıza sesleniyoruz; seçimlere çok kısa bir zaman kaldı, muhalefet partilerinin seçimi erken tarihe alacaklarını söylemeleri ciddi bir yanılgıdır. İyi Parti’nin ve CHP’nin vatansever Atatürkçü seçmenlerine sesleniyoruz; üst yönetimi uyarın, 3.kere adaylığın önünü açmasınlar. 2002’de yapılan hata bugün yapılmamalı” dedi.

“Şunu da ayrıca belirtmek isteriz ki; Türk siyaseti PKK ile arasında mesafe koymamış HDD’ye mecbur değildir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ortadirek ortadan kalkmıştır

Prof Dr İlhan Aksoy’un da katıldığı toplantıda, Aksoy; ekonomi üzerine yaptığı açıklamalarda G7 ve G20 gelişmişlik sıralamasına değindi. G20 ye dahil ülkelerin, G7 deki gelişmiş ülkelerin, açık pazarı olduğuna dikkat çekti. Bu gelişmişlik kriterlerine göre Türkiye’nin, G20 zirvesinde 82.sırada yer aldığını belirterek, bu pozisyonu bir nevi tüpçüler veya bayiler toplantısına katılıma benzetti. 20 yıllık iktidar dönemi içerisinde ekonomik anlamda gerçekleştirilen tek şey sadece Atatürk Döneminde kurulan işletmelerin ve fabrikaların satılmış olmasıdır. Günümüzde tarımda çok ciddi bir motivasyon kaybı yaşamaktayız ve bunun yanında sanayicinin desteklenmesi gerekmektedir” dedi. Prof Dr İlhan Aksoy, üretime hızlı bir şekilde yönelinmesi gerekliliğine işaret etti. “Ülkeyi bir şantiyeye çevirip, inşaat ekonomisi içerisine sokulması, ülkede sadece belli başlı grupların zenginleşmesine sebep olmuştur. Bundan 30 sene önce Türkiye’deki %1 zengin, Türk Ekonomisinin %25ine sahipken, bugün gelinen noktada %1 zengin, Türk ekonomisinin %65ine sahiptir. Ortadirek ortadan kalkmıştır.

Ortadireğin olmadığı toplumlar gerilemek ve ve primitif bir yönetimle idare edilmek durumundadır” diyerek sözlerini tamamladı.