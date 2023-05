Zafer Partili Özdağ'dan İzmir'de CHP'ye "Yüksel Taşkın" eleştirisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de CHP’nin Yüksel Taşkın'ı milletvekili adayı göstermesini eleştirerek "CHP’nin 1. Bölge 1. Sıra adayı Türk ordusuna kumpas kuran FETÖ ile işbirliği yapan Taraf Gazetesi’nin yazarıydı. Bu Ergenekon, Balyoz sürecinde hapse giren bütün generallerde, subaylarda, hapishanelerde şehit olan bütün subaylarda, şehirlerde sorumlu olan bir adamdır. ‘Kemalizm ırkçılık’ diyen bir adamdır. Bunu diyen bir adamın CHP’den aday olması için utanması lazım" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de basın mensuplarına açıkalamalarında bulundu. İzmir’de ve Türkiye’de beklentilerin çok yüksek olduğunu belirterek "Türkiye halkı bir tarafta HDP’ye taviz veren Millet İttifakı diğer tarafta HÜDA Par’a taviz veren Cumhur İttifakı arasına sıkışmak istemiyor. Biraz önce yanıma gelen bir genç adam bana, ‘Benim babam 1994’te şehit oldu ve ben bugün eğer rahatlıkla oy verebileceksem siz ATA İttifakını kurduğunuz için. Çünkü ben ne HDP’ye ne de HÜDA Par’a oy veremem’ dedi. Bu arkadaşımız gibi Türkiye’de milyonlarca insan HDP ile HÜDA Par arasında sıkışmak istemiyor. Bu ülkede milyonlarca insan, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gönüllü gitmelerini değil, gerekişe zorla vatandaşlarına geri dönmelerini istiyor. Türkiye’nin ‘Göçmenistan’ olmasını istemiyor. İşte biz, bu milyonlarca insanın sesi olduk" dedi.



"CHP'DEN ADAY OLMASI İÇİN UTANMASI LAZIM"

Özdağ sözlerinin devamında ise "İzmir’de ve Türkiye’nin başka yerlerinde her iki kutup da ittifak da ‘Nasılsa bir birimizden o kadar çok nefret ediyoruz ki biz listeleri kimi yazarsak yazalım bu nefretten dolayı taraftarlarımız, destekçilerimiz diğerinden kurtulmak için biz oy verirler şeklinde bir yaklaşımla listeleri yapmışlar. Mesela İzmir’de Atatürkçü, vatansever seçmene Atatürk düşmanlarını seçmeyi zorlamak gibi bir dayatmayı ortaya çıkarmış. Adını koyalım. İzmir’de CHP’nin 1. Bölge 1. Sıra adayı Türk ordusuna kumpas kuran FETÖ ile işbirliği yapan Taraf Gazetesi’nin yazarıydı. Bu Ergenekon, Balyoz sürecinde hapse giren bütün generallerde, subaylarda, hapishanelerde şehit olan bütün subaylarda, şehirlerde sorumlu olan bir adamdır. ‘Kemalizm ırkçılık’ diyen bir adamdır. Bunu diyen bir adamın CHP’den aday olması için utanması lazım. Git o zaman kendi partini kur. Git o zaman Yeşil Sol’dan mı, TİP’ten mi aday oluyorsun nereden aday oluyorsan ol. Bugün CHP, Atatürk’ün partisi olma özelliğini kaybetmiştir. Atatürkçü seçmenin önüne Taraf Gazetesi’nin yazarını koymaktadır. Bu da vatansever seçmenin ‘bu kadar da olmaz’ diyerek seçimlerden, listeler açıklamadan önce bize hafif kırgın olan seçmenin şimdi ‘İyi ki varsınız, iyi ki bizi seçeneksiz bırakmamışsınız’ demesi sonucunu doğurmaktadır. Her yer böyle, bütün Türkiye’de büyük bir dalga geliyor ve bu dalga, Atatürk’ten, milli üniter devletten vazgeçmeyecek, terörün her türlüsüne ‘hayır’ diyen bir dalga. Özellikle gençlerin oluşturduğu bir dalga" ifadelerini kullandı.