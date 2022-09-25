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Zafer Partisi'nde dayak skandalı! Kurucu üye istifa etti!

Zafer Partisi'nde dayak skandalı! Kurucu üye istifa etti!
25 Eylül 2022 Pazar 13:53

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak partiden istifa ettiğini duyurdu. Çam, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik ciddi iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özdağ'ın tuttuğu adamlar tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü söyledi. Bununla da yetinmeyen Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.

"ÖZDAĞ AZMETTİRDİ"

Gündeme bomba gibi düşen tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." dedi.

Etiketler; #zafer partisi #ümit özdağ #soner çam #dayak
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