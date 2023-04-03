Zafer Partisinin İzmir'de yeni başkanı Boyunağa oldu

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Kamil Ergenokon'un milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından yerine İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Seçkin Boyunağa atandı.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Kamil Ergenokon'un geçtiğimiz günlerde partisinden İzmir milletevekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Ergekon'dan boşalan İzmir İl Başkanlığına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın talimatı ile İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Seçkin Boyunağa atandı.Yeni dönme ilişkin değerlendirmlerde bulunan Boyunağa, "Hiçbir sistem değişmeyecek, ilaveler ile yolumuza devam edeceğiz, kimse bir yere gitmeyecek. Bugüne kadar bazı anlaşmazlıklar, küslükler olmuştur. Bunları gidermek için dava arkadaşlarımızı son 35 günlük, partimizin dönüm noktası olan ilk seçimimiz için göreve davet ediyorum. 30 ilçede aktif çalışıyoruz ve divan kurulumuz aynı görevlerine devam edecekler'" dedi.

"BİR SENEDİR BUGÜNE HAZIRLANIYORUZ"

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekeleşecek seçimlerin Zafer Partisinin ilk seçimi olacağını kaydeden İl Başkanı Boyunağa, "Bir senedir Genel Başkanımızın talimatıyla yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Sokaklardayız, pazar yerlerindeyiz. Ana artellerde broşür çalışmalarındayız. Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Konak... Yarın seçim varmış gibi bir senedir bu güne hazırlanıyorduk. Bundan sonra da kalan kısa süre zarfında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan için İzmir'de aktif, devingen olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.