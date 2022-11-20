Zamlar sonrası faturasını ödeyemediği için kaç kişinin elektriği kesildi? Bakan Dönmez açıkladı...

Elektriğe üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşlar faturalarını ödemekte zorlanıyor. Konu ile ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre bu yılın ilk 7 ayında 236 bin 617 kişinin elektriği kesildi



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“1 Ocak 2020 Ocak- 21 Şubat 2022 tarihleri arasında elektrik faturasını ödeyemeyen abone sayısı kaçtır?

EPDK tarafından 4 kişilik bir hanenin aylık zorunlu elektrik tüketim miktarına ilişkin yapılan bir hesaplama dikkate alınarak mı zam yapılmaktadır?

İlk kademe kullanım için belirlenen 210 kWh sınırı düzenlenirken dikkate alman unsurlar nelerdir?

1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında ilk kademe 150 kWh tarifesi nedeniyle faturasını ödeyemeyen abone sayısı kaçtır?

150 kWh ilk kademe tarifesi nedeniyle elektriği kesilen ve hakkında yasal işlem başlatılan abone var mıdır?”



ELEKTRİĞİ KESİLEN ABONE SAYISI 1 YILDA 363 BİNDEN 425 BİNE ÇIKTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının 343 bin 68 olduğunu belirtirken, 2021 yılında elektriği borcundan dolayı kesilen abone sayısının 425 bin 751 olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, bu yılın ilk 7 ayında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının ise 236 bin 617 olduğunu kaydetti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik tarifesinin; aktif enerji maliyeti, elektriğin üretim tesisinden son kullanıcıya kadar aktarılması için oluşan iletim ve dağıtım maliyetleri ile perakende satış hizmeti faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyetlerden müteşekkil olduğuna dikkat çekti.

Bakan Dönmez, perakende elektrik satış tarifesinin belirlenmesinde tarife konusu faaliyetlerle ilgili tüm maliyetlerin mevzuat gereği dikkate alınması gerektiğine de dikkat çekerek, “Bu maliyetlerde gerçekleşen artışların/azalışların doğal sonucu olarak perakende satış tarifelerinde artışlar/azalışlar gerçekleşmektedir” dedi.



Mesken abone grubu kapsamında elektrik tüketim miktarlarının çok sayıda değişkenden etkilendiği için gerçekleşen mesken abone grubu ortalama tüketim verileri baz alınarak bir düzenleme yapıldığını anlatan Bakan Dönmez, bu çerçevede kademeli tarife uygulamasının temel amacı olan “verimlilik” ve “çok tüketenin sebep olduğu maliyete katlanması” ilkesi doğrultusunda günlük 5 kWh (aylık 150 kWh) tüketim kademesi belirlenerek toplam mesken tüketiminin yüzde 70’inin düşük kademede kalmasının sağlandığını belirtti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, takip eden süreçte ise tüketici talepleri doğrultusunda söz konusu kademe miktarının ilk önce 01/02/2022 tarihinden itibaren günlük 7 kWh’e, daha sonra 28/02/2022 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı çerçevesinde 01/03/2022 tarihinden geçerli olmak üzere günlük 8 kWh’e (aylık 240 kWh) çıkarılarak toplam mesken tüketiminin yüzde 80’inden fazlasının düşük kademede kalmasının sağlandığını anlattı.



YASAL TAKİBE UĞRAYAN ABONELERLE İLGİLİ VERİ YOK

Bakan Dönmez, ayrıca “150 kWh tüketim kademesi nedeniyle borcu ödenmediği için elektriği kesik olup yasal takip başlatılan abonelere ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

ELEKTRİK KESİLEN ABONE SAYISI HER YIL ARTIYOR





Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 2020 yılında 343 bin olan elektriği kesilen abone sayısının 2021 yılında 425 bine çıktığına dikkat çekerek, borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının 1 yıl içinde dörtte 1 oranında arttığına işaret etti.

Gürer, “Vatandaşın eli elektrik düğmesine gitmeye korkuyor. Esnaf zorunlu haller dışında elektrik prizine takılı dolap, cihaz bırakmamış. Hatta çoğu, gün ışığının aydınlığı ile idare ediyor. Ekonomik durum sorduğunuzda ilk elektrik faturasındaki artışlar dile getiriliyor. Çiftçi mazot ve elektrikle çalışan aletlerinde olabildiğince kısıtlamaya gitmiş durumda. Emekli ise erkenden ışıkları kapatıp uykuya meylettiğini söylüyor. Evde de zorunlu ihtiyaç dışında elektrik lüks. Birde kış saati uygulaması geçilmeyip gece karanlığında yola çıkanlar tek lamba ile hazırlık yapmanın çabası içinde. İktidar sokak lambasını tan ağarmadan söndürünce ondan da fayda görülmüyor. Gece karanlığında okul ve iş için yola çıkan elektrik gideri artacak kaygısını da yaşıyor. Bakan her soruyu yanıtlamasa da halk yaşadığı koşulları biliyor, görüyor, tepkisini de her fırsatta ifade ediyor” diye konuştu.