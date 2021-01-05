Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Covid-19 salgını nedeniyle zor geçen 2020 yılının ardından 2021’in zamlarla başladığını belirtirken, “Zamlara karşı DEVA olacağız” dedi

Avustralya’dan Amerika’ya dünyanın bütün ülkeleri 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece heyecanla yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşarken Türkiye’de 2021’in ilk haberi zam oldu. Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri yüzde 26, vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11, elektrik fiyatları yüzde 6, doğalgaz fiyatları yüzde 1 oranında arttı. Asgari ücrete yapılan yüzde 21 civarındaki zam, hem vatandaşın en çok kullandığı ürünlerin 2020 yılındaki fiyat artışları hem de yeni zamlarla daha çalışanların eline geçmeden erimiş oldu.

Hesap ortada

Orta direk ve dar gelirlileri sadece zamlar değil enflasyon da vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte yılın tamamındaki enflasyonu da açıkladı. Buna göre 2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 oldu. Ancak, vatandaşların en çok kullandığı kalemler dikkate alındığında enflasyon ‘canavar’ yüzünü gösterdi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 20.61, ev eşyasında yüzde 18.04, sağlıkta yüzde 16.67, ulaştırmada yüzde 21.12, haberleşmede yüzde 5.73, eğlence ve kültürde yüzde 10.44, lokanta ve oteller grubunda yüzde 12.70, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 28.12’lik artış kaydedildi. Düşüş gösteren tek grup, turizmin de etkisiyle giyim ve ayakkabı oldu. Yeni yıl zamları ile birlikte İzmir-İstanbul Otoyolu’nu kullanarak yapılan seyahat; otomobille 367 liralık otoyol geçişi, 147.5 TL’lik Osmangazi Köprüsü geçişi, 27.5 TL’lik Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi ile birlikte 542 lirayı, gidiş-geliş olarak düşünüldüğünde 1084 lirayı buldu.

Çare DEVA’da

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, zamları değerlendirirken “Hükümetin yaptığı zamlarla temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları vatandaşın cebini ve pazar-market sepetlerini boşaltıyor. Çeşit ya da ağırlık olarak daha az ürünü daha pahalıya alıyoruz. Hükümet, ekonomideki yaralara merhem olmak yerine 2021 yılının ilk icraatı olarak zam yapmayı tercih etmiştir. Ancak ülkemiz ve halkımız çaresiz değildir. DEVA iktidarı; şeffaf yönetimi, tüketiciyi koruyucu tedbirleri, hükümetin ulaşım ve özellikle sağlıkta maliyetini açıklamaktan kaçındığı Kamu-Özel İşbirliği modelinin faydalanıcıların yaptığı ödemelerle kendini finanse eden projelerle sınırlı tutulması sayesinde zamlara da deva olacaktır” dedi. Ösen, yeni yıla girerken; harçlar, vergiler, doğalgaz, elektrik, köprü ve otoyollara yapılan zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşın dayanma gücünün kalmadığını vurguladı.