İstanbul Çatalca'da işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı başlayan protestolar, 100'den fazla işçinin işten çıkarılmasıyla daha da şiddetlendi. Polis müdahalesi sonucu yaralanan işçiler olduğu bildirildi.

Gerilim arttı

354 işçinin çalıştığı Polonez fabrikasında, Tekgıda-İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı protesto başlattı. Protestoların başlamasının ardından, 13 işçinin iş akdi feshedildi. Bu durum fabrikadaki gerilimi artırdı.

Kartlar basmadı

Dün sabah işe gelen 100'den fazla işçi, giriş kartlarının basmadığını fark etti. İşçilere, iş akitlerinin feshedildiğine dair mesajlar gönderildi. İşten çıkarılan işçiler, fabrika önünde toplanarak basın açıklaması yapıp duruma tepki gösterdi. İşçiler, bu işçi kıyımının haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, haklarını arayacaklarını dile getirdi.

Polis müdahalesi

Basın açıklaması sırasında olay yerine gelen polis, biber gazı ve kalkanlarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bazı işçilerin darbedildiği ve aralarında yaralananların olduğu öğrenildi.