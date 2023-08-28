Polonya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021 yılının ortalarından bu yana dört ülke, Rusya tarafından açıkça desteklenen Belarus rejimi tarafından tetiklenen ve yapay olarak sürdürülen benzeri görülmemiş bir yasadışı göç baskısıyla karşı karşıyadır. Bu hibrid saldırı, Ukrayna'ya karşı düşmanlıkların başlatılmasından önce gerçekleşti. Bugün, Belarus üzerinden geçen yapay göç yolu Rusya tarafından toplumlarımızı ve bir bütün olarak Avrupa Birliği'ni daha da istikrarsızlaştırmak için kullanılmaktadır. Bölge hükümetlerinin kararlı adımları sayesinde göç baskısını etkin bir şekilde azaltıyor ve AB sınırını koruyoruz. Belarus ve Rusya sınırındaki durumu birlikte izlemeye devam ediyoruz ve her iki ülkenin de sınır provokasyonları düzenleyebileceğinin farkındayız” denildi.



“BİRLİKTE KARAR ALACAĞIZ”



Açıklamada, 4 ülkenin birlikte hareket edeceği ve karar alacağı vurgulanarak, “Rusya ve işbirlikçi Belarus tarafından atılan adımları bölgedeki durumu kasıtlı olarak istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimler olarak gördüğümüzü vurguluyoruz. Buna ortaklaşa karşı çıkacağımızı en güçlü ifadelerle beyan ediyoruz. Sınır kapılarının kapatılması suretiyle her iki rejimin daha fazla izole edilmesi olasılığı da dahil olmak üzere, tepkimiz ortak, kararlı ve mevcut duruma uygun olacaktır" ifadeleri kullanıldı.



WAGNER'İ 'GERİ GÖNDERİN' ÇAĞRISI



Belarus’a topraklarında bulunan Wagner güçlerini geri göndermesi çağrısında bulunulan açıklamada, “Belarus rejimine, Wagner grubunu Belarus topraklarından çıkarması, tüm yasadışı göçmenleri sınır bölgelerinden çekmesi ve geldikleri ülkelere geri göndermesi çağrısında bulunuyoruz. AB'nin Rusya ve Belarus ile olan sınırında güvenliğin sağlanmasının hükümetlerimizin temel önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha teyit ederiz” denildi.