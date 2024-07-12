Polonya’nın Rydultowy kasabasındaki taş kömürü madeninde meydana gelen göçük, yerin bin 200 metre altında gerçekleşti. Göçük sırasında vardiya değişimi için madene inen işçilerle birlikte toplam 78 madenci yer altında mahsur kaldı.

Olayın hemen ardından çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi maden bölgesine sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda, göçüğün meydana geldiği bölgeden 76 madenci sağ olarak kurtarıldı. Ne yazık ki, bir madenci hayatını kaybetti, 17 madenci ise yaralandı.

Henüz haber alınamayan bir madenciyi bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar nedeniyle çalışmalara kısa süreli ara verildi.