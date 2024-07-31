Polonya'dan pedal çevirerek yola çıkan iki öğretmen, öğrencileriyle birlikte Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mola verdi. Matematik öğretmeni Pawet Serkovoski ve resim öğretmeni Christopher Adamski, bisikletleriyle 6 öğrenci eşliğinde 6 bin kilometrelik bir yolculuğa çıktı. Yolculuklarının 3 bin kilometresini tamamlayan ekip, Konya, Antalya, Alanya, İzmir, Pamukkale ve Çanakkale'den sonra Gelibolu'da dinlenmeye karar verdi.

Christopher Adamski, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bisikletle seyahat etmenin hem keyfini hem de sıkıntılarını yaşadık. Çok sıcak havalara denk geldik. Grup olarak, uyum içinde olmamız bize güç veriyor. Buradan Edirne, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Polonya'ya gideceğiz," dedi.

Yolculuğun yarısı tamamlandı

Polonyalı öğretmenler ve öğrencileri, zorlu ancak bir o kadar da heyecan verici yolculuklarının yarısına gelmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. 3 bin kilometrelik bir mesafeyi geride bırakan ekip, Türkiye'nin farklı şehirlerinde duraklayarak yerel kültürü ve doğayı keşfetti.