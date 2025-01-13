Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak'ta B.T. adlı şahıs, sokak ortasında eşi İ.T. (35) ve kayınbiraderi A.T.'yi (55) pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kendini eve kilitledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Çevre güvenliği sağlanırken, polis ekipleri zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayda yaralanan İ.T. ve A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T., hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, İ.T.'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.