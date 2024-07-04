Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan korkunç olayda, su tesisatçısı İsmail Çakmak, eşi ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Bu dehşet verici olay, Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Pompalı tüfekle oğlunu ve eşini öldürdü

İsmail Çakmak, bilinmeyen bir nedenle eşi Filiz Çakmak ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve İsmail Çakmak, pompalı tüfekle 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı ve eşini öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, İsmail Çakmak, eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.