Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ve Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, temmuz ayında başladı. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Kazı çalışmalarının detayları

Pompeiopolis, Roma döneminde Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olarak biliniyor. Kazılar 2006 yılında başlamış olup, son yıllarda villa tabanı ve tiyatro üzerine yoğunlaşılmıştır.

Kazı başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, çalışmaların 34 kişilik uluslararası bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti. “Pompeiopolis, özellikle milattan sonra ikinci yüzyıldaki metropol olarak adlandırabileceğimiz bir bölgedir. Son iki yıldır tiyatro ve Roma villası üzerine çalışıyoruz. Bu yıl zemin mozaiklerinin kaldırılması, konservasyonu ve yerine konulması gibi çalışmalara başladık” dedi.

Pompeiopolis'in turizme açılması ve gelecek planları

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Pompeiopolis'in turizme açılmasının zaman alacağını, Efes'in kazı sürecinin 1800'lü yıllara dayandığını hatırlatarak, “Turizm anlamında iki-üç yıl içinde turist organizasyonları yapılmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Arslan, kazı çalışmalarının finansmanı konusunda hem yerel iş adamlarından hem de diğer bölgelerden sponsorluk arayışında olduklarını ifade etti. “Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinin ötesinde, sponsorluklar kazının önemini artıracaktır. Pompeiopolis, Kastamonu için büyük bir değer katacaktır” dedi.

Gelecek vizyonu

Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, kazı çalışmalarının ekim ayına kadar süreceğini belirterek, sponsorluk yardımlarının Pompeiopolis'in Kastamonu için önemli bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Eliüşük, “Destekler geldikçe Pompeiopolis, Kastamonu için parlayan bir yıldız olacak ve kente gelenlerin görmek isteyeceği önemli bir alan haline gelecektir” dedi.

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki bu kazılar, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkmasını sağlarken, Kastamonu'nun turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.