Son yıllarda Türkiye'nin en popüler tatil destinasyonlarından biri haline gelen Alaçatı, özellikle ünlü isimlerin tercihi ile dikkat çekiyor. Peki, Alaçatı'yı bu kadar cazip kılan ne?

Alaçatı'nın cazibesi

Alaçatı, Ege Denizi'nin berrak suları, tarihi taş evleri ve dar sokakları ile adeta bir cennet köşesi. Bölgede yer alan butik oteller ve şirin kafeler, ziyaretçilere hem modern hem de nostaljik bir atmosfer sunuyor. Ayrıca, Alaçatı'nın rüzgarı ve doğal güzellikleri, özellikle sörf ve yelken sporlarıyla ilgilenenler için büyük bir çekim noktası oluşturuyor.

Alaçatı'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, ünlülerin burayı tercih etmelerinin başlıca sebeplerinden biri. Rengarenk begonvillerle süslenmiş taş evler ve dar sokaklar, hem huzur hem de görsel bir şölen sunuyor. Alaçatı'nın tarihi yel değirmenleri ve Ege'ye özgü mimarisi, ziyaretçilere adeta bir zaman yolculuğu yaptırıyor.

Nezih mekanlar tercih ediliyor

Alaçatı, aynı zamanda bir gastronomi cenneti. Bölgedeki restoranlar, Ege'nin taze ve organik ürünleriyle hazırlanan lezzetler sunuyor. Zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve yerel şaraplar, hem ünlülerin hem de tatilcilerin damak zevkine hitap ediyor. Ünlü isimler, bu eşsiz lezzetlerin tadını çıkarırken, şık ve nezih mekanlarda vakit geçirme fırsatı buluyor.