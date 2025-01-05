Portekiz Premier Ligi'nde Benfica, sahasında Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması beklenirken, Benfica'nın karşılaşmayı 2-1 kaybetmesi ve Kerem'in kötü performansı sonrası, Portekiz basını ünlü oyuncuyu hedef aldı.

İlk yarıda Braga'nın 17. dakikada Navarro ve 40. dakikada Bambu'nun golleriyle 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdiği karşılaşmada, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, 67. dakikada üç oyuncu değişikliği yaptı. Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis ve Bah yerini Amdouni, Schjelderup ve Renato Sanches'e bırakırken, 77. dakikada Cabral’ın attığı golle fark bir sayıya indi. Ancak, Benfica kalan dakikalarda ikinci golü bulamayarak 2-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Portekiz basınında sert eleştiriler

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, maçın ardından Portekiz basınında geniş bir şekilde eleştirildi. İşte öne çıkan başlıklar ve yorumlar:

Abola Gazetesi: "Kötü pas üstüne kötü pas"

Abola Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'na 10 üzerinden 3 puan verirken, "Kötü pas üstüne kötü pas" başlığını kullandı. Gazete, "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." şeklinde sert bir yorumda bulundu.

Mais Futebol: "Performansın çok uzağındaydı"

Mais Futebol gazetesi, Kerem’in bu sezon gösterdiği en başarısız performansı sergilediğini belirterek, "Türk oyuncu, Benfica adına belki de sezonun en başarısız performanslarından birini sergiledi. Bu sezon gösterdiği performansın çok uzağındaydı." yorumunda bulundu.

Publico Gazetesi: "Etkili olamadı"

Publico Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nun formunda düşüş gözlemlendiğini belirterek, "Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." ifadelerini kullandı.