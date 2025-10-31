Son yıllarda Türkiye kökenli aileler, Portekiz Fon Yatırımı ile hem birikimlerini Euro cinsinden güvenceye alıyor hem de Portekiz Golden Visa imkânı ile AB vatandaşlığına uzanan avantajlardan yararlanıyor. %100 Eurobond içerikli fonlar, yatırımcılara düzenli getiri ve uzun vadeli finansal güvence sağlarken, EUPorto firması süreçte butik destek sunuyor.
Portekiz Fon Türleri ve Yatırım Stratejileri
1. Portekiz Banka Fonları:
Büyük bankalar aracılığıyla yapılan yatırımlar, farklı sektörlerde çeşitlendirme imkânı sunar. Portföyünüzü güvenli şekilde yönetebilirsiniz.
2. Portekiz Likit Fonlar:
Açık uçlu fonlar, belirli bir vade sınırlaması olmadan nakde dönüştürülebilir. Devlet güvencesiyle yatırımlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
3. %100 Eurobond Fonları:
Euro bazında düzenli getiri sağlayan fonlar, enflasyona karşı koruma ve istikrar hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
4. Temettü Ödemeli Fonlar:
Düzenli nakit temettü sağlayan şirketlere yatırım yapar ve sürekli gelir imkânı sunar.
5. Banka Destekli Fonlar:
Portekiz bankaları, güvenilir fonlarla yatırımcıyı gelir odaklı fırsatlara yönlendirir.
Portekiz Fon Yatırımı Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar:
-
Fonun CMVM kaydının ve %100 Eurobond içeriğinin kontrol edilmesi gerekir.
-
Yatırım süresi, Portekiz vatandaşlığı başvurusu ile uyumludur (5 yıl).
-
Fon seçiminde risk düzeyi, hedef sektör ve yatırım planı dikkate alınmalıdır.
-
Yatırım ve yönetim ücretleri baştan bilinmeli, danışmanlık firması doğru seçilmelidir.
EUPorto, 28 yıllık finans uzmanlığıyla Golden Visa ve fon yönetimi süreçlerinde yatırımcılara profesyonel rehberlik sunmaktadır.