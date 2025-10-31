Son yıllarda Türkiye kökenli aileler, Portekiz Fon Yatırımı ile hem birikimlerini Euro cinsinden güvenceye alıyor hem de Portekiz Golden Visa imkânı ile AB vatandaşlığına uzanan avantajlardan yararlanıyor. %100 Eurobond içerikli fonlar, yatırımcılara düzenli getiri ve uzun vadeli finansal güvence sağlarken, EUPorto firması süreçte butik destek sunuyor.

Portekiz Fon Türleri ve Yatırım Stratejileri

1. Portekiz Banka Fonları:

Büyük bankalar aracılığıyla yapılan yatırımlar, farklı sektörlerde çeşitlendirme imkânı sunar. Portföyünüzü güvenli şekilde yönetebilirsiniz.

2. Portekiz Likit Fonlar:

Açık uçlu fonlar, belirli bir vade sınırlaması olmadan nakde dönüştürülebilir. Devlet güvencesiyle yatırımlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

3. %100 Eurobond Fonları:

Euro bazında düzenli getiri sağlayan fonlar, enflasyona karşı koruma ve istikrar hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

4. Temettü Ödemeli Fonlar:

Düzenli nakit temettü sağlayan şirketlere yatırım yapar ve sürekli gelir imkânı sunar.

5. Banka Destekli Fonlar:

Portekiz bankaları, güvenilir fonlarla yatırımcıyı gelir odaklı fırsatlara yönlendirir.

Portekiz Fon Yatırımı Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar:

Fonun CMVM kaydının ve %100 Eurobond içeriğinin kontrol edilmesi gerekir.

Yatırım süresi, Portekiz vatandaşlığı başvurusu ile uyumludur (5 yıl).

Fon seçiminde risk düzeyi, hedef sektör ve yatırım planı dikkate alınmalıdır.

Yatırım ve yönetim ücretleri baştan bilinmeli, danışmanlık firması doğru seçilmelidir.

EUPorto, 28 yıllık finans uzmanlığıyla Golden Visa ve fon yönetimi süreçlerinde yatırımcılara profesyonel rehberlik sunmaktadır.