Son yıllarda Türkiye kökenli aileler, Portekiz Fon Yatırımı ile hem birikimlerini Euro cinsinden güvenceye alıyor hem de Portekiz Golden Visa imkânı ile AB vatandaşlığına uzanan avantajlardan yararlanıyor. %100 Eurobond içerikli fonlar, yatırımcılara düzenli getiri ve uzun vadeli finansal güvence sağlarken, EUPorto firması süreçte butik destek sunuyor.

Portekiz Fon Türleri ve Yatırım Stratejileri

1. Portekiz Banka Fonları:

Büyük bankalar aracılığıyla yapılan yatırımlar, farklı sektörlerde çeşitlendirme imkânı sunar. Portföyünüzü güvenli şekilde yönetebilirsiniz.

2. Portekiz Likit Fonlar:

Açık uçlu fonlar, belirli bir vade sınırlaması olmadan nakde dönüştürülebilir. Devlet güvencesiyle yatırımlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

3. %100 Eurobond Fonları:

Euro bazında düzenli getiri sağlayan fonlar, enflasyona karşı koruma ve istikrar hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

4. Temettü Ödemeli Fonlar:

Düzenli nakit temettü sağlayan şirketlere yatırım yapar ve sürekli gelir imkânı sunar.

5. Banka Destekli Fonlar:

Portekiz bankaları, güvenilir fonlarla yatırımcıyı gelir odaklı fırsatlara yönlendirir.

Portekiz Fon Yatırımı Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar:

EUPorto, 28 yıllık finans uzmanlığıyla Golden Visa ve fon yönetimi süreçlerinde yatırımcılara profesyonel rehberlik sunmaktadır.