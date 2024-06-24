A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Ronaldo ile selfie çektirmek için sahaya giren Türk taraftar Berat Uluğ, UEFA tarafından cezalandırıldı.

UEFA'dan Soruşturma

UEFA, yaşanan güvenlik zaafı nedeniyle sıkı bir inceleme başlatacağını belirtti. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Sahaya girenler iyi ki iyi niyetliydi. Futbolculara kötülük de yapabilirlerdi" diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Berat Uluğ'un Kimliği Ortaya Çıktı

Karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, sahaya girmeden önce babası Çetin Uluğ'a bir şey demedi. Baba Uluğ, "Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı" diyerek yaşanan durumu anlattı. Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat, "Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım" diye konuştu.

UEFA Affetmedi

İngiltere'den Express'in haberine göre UEFA, Cristiano Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya atlayan Berat Uluğ'a turnuvanın geri kalanında maçlardan men cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

Beş Taraftar Sahaya Girdi

Portekiz'in Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında toplam beş taraftar sahaya girmeyi başardı. Hepsi de Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girerken, bu olaylar UEFA'nın sıkı önlemler almasına neden oldu.

"Ronaldo Sirki" ve Güvenlik Sorunları

İngiliz Independent Gazetesi, Türkiye-Portekiz karşılaşmasında yaşanan bu durumu "Ronaldo sirki" olarak yorumladı. Gazetede, dünyaca ünlü futbolcu için birçok kişinin sahaya girdiği ve bunun güvenlik zaafiyetine işaret ettiği vurgulandı.