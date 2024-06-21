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Türkiye ile Portekiz, yarın TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular, ısınma, koşu ve 3 grup halinde 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenman yaptı.

BIELEFELD (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

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