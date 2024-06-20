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Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenmanda yer aldı.

TFF'den yabancı futbolcu transferiyle ilgili önemli açıklama

TFF'den yabancı futbolcu transferiyle ilgili önemli açıklama

BIELEFELD (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

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