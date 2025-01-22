Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasında Porto ve Olympiakos, Estadio Do Dragao’da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 23 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak ve Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Porto 3 puan hedefliyor

Ev sahibi Porto, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan topladı. Turnuvada 18. sırada yer alan Porto, bu mücadelede taraftar desteğiyle galip gelerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Olympiakos deplasmanda kazanmak istiyor

Konuk ekip Olympiakos ise 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Ligde 13. sırada bulunan Yunan ekibi, Porto deplasmanından 3 puan alarak avantaj sağlamayı hedefliyor.

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Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 23 Ocak 2025 Perşembe
  • Saat: 20.45
  • Kanal: Tabii Spor 1
  • Stadyum: Estadio Do Dragao
  • Hakem: Clément Turpin
  • Yan Hakemler: Nicolas Danos, Eric Finjean
Kaynak: HABER MERKEZİ