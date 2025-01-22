Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasında Porto ve Olympiakos, Estadio Do Dragao’da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 23 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak ve Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Porto 3 puan hedefliyor
Ev sahibi Porto, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan topladı. Turnuvada 18. sırada yer alan Porto, bu mücadelede taraftar desteğiyle galip gelerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.
Olympiakos deplasmanda kazanmak istiyor
Konuk ekip Olympiakos ise 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Ligde 13. sırada bulunan Yunan ekibi, Porto deplasmanından 3 puan alarak avantaj sağlamayı hedefliyor.
Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 23 Ocak 2025 Perşembe
- Saat: 20.45
- Kanal: Tabii Spor 1
- Stadyum: Estadio Do Dragao
- Hakem: Clément Turpin
- Yan Hakemler: Nicolas Danos, Eric Finjean
Kaynak: HABER MERKEZİ